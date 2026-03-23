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家族経営で倒産する本当の理由を知っていますか？衝撃の事実をお伝えします。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「家族経営で倒産する本当の理由を知っていますか？衝撃の事実をお伝えします。」と題する動画を公開。日本の企業の大多数を占める家族経営がなぜ失敗しやすいのか、その構造的な問題点を解説した。



動画ではまず、日本の会社の90%以上が株主を親族で固める「家族経営」であるという事実を提示。その上で、家族経営の会社が倒産に至る5つの衝撃的な理由を挙げた。



1つ目は「公私混同」である。家計と会社の財布が一体化し、経理が不透明になるだけでなく、「家族だから」という理由で能力のない親族を役員に据えることで、他の従業員の士気を下げ、経営に悪影響を及ぼすという。2つ目は「2代目社長が数字に弱い」こと。創業者のような感覚的な経営は引き継げず、理屈で経営を学ぶ必要があるにもかかわらず、簿記などの数字の知識が欠けているケースが多いと指摘した。



さらに、3つ目の「そもそも儲からない事をしている」、4つ目の「生産性が低い」、5つ目の「揉め事は日常茶飯事」といった、構造的な問題が倒産のリスクを高めていると説明した。



これらの問題点を踏まえ、家族経営で生き残るためには3つのポイントが重要だと語る。第一に、血縁にこだわらず「経営者の能力がある人を後継者にする」こと。第二に、経営者自身か経営陣に簿記をマスターした人材を置き、「数字に強い経営体制」を築くこと。そして第三に、「絶対的なトップを決め」、意思決定の混乱を避けることだという。



最後に「家族だからといって敵は情けをかけてくれない。なあなあで勝てるほど甘い世界ではない」と締めくくり、家族経営であってもビジネスの現場は厳しい競争社会であることを忘れてはならないと強調した。