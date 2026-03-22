100円を稼ぐのに1万円近くかかる区間

2025年10月、JR西日本が「輸送密度2,000人/日未満の線区別経営状況に関する情報開示」を公表しました。経営の厳しい同社19路線32区間について、収支率や営業係数などの経営状況の数値を示しています。ここでは、経営状況の数値で上位や下位の線区を比較してみました。

【写真】厳しい赤字路線を走るパンダ特急

まず、営業係数で上位と下位の線区を比較しました。営業係数は100円の収入に対してかかった費用を示したものです。ここでは2022年度から2024年度の平均の数値によって比較しています。

営業係数が最も大きかった線区は芸備線東城〜備後落合間の9945。100円の収入に対して9945円の費用を要した計算です。次いで姫新線中国勝山〜新見間の4510、木次線出雲横田〜備後落合間の3725と続きます。

芸備線東城〜備後落合間は広島県東部、姫新線中国勝山〜新見間は岡山県、木次線出雲横田〜備後落合間は広島と島根の県境にあたる区間です。いずれも山間を走ります。続く4・5位も芸備線の区間が入っており、芸備線が上位を占めています。

下位は、兵庫県の播但線和田山〜寺前間の299が最下位です。この区間は特急「はまかぜ」も走りますが、播但線の中で電化されていない北側区間にあたります。

次いで、広島県の呉線三原〜広間の499、島根県の山陰線出雲市〜益田間の536と続きます。呉線三原〜広間は利用の少ない東側区間にあたりますが、瀬戸内海の車窓が明媚なことで知られています。山陰線出雲市〜益田間は「スーパーまつかぜ」「スーパーおき」といった都市間を結ぶ特急列車も運行されています。

利用が少ない区間を比べてみた

営業係数の数値が大きい路線は、利用も少ない傾向にあるようです。利用の多寡を比べる指標として平均通過人員（輸送密度）が用いられますが、これは1日1kmあたりの人数を示したものです。利用者の数が多く、乗客の移動距離が長いほど平均通過人員も増えます。

32区間のうち最も平均通過人員が大きいのは、赤穂線播州赤穂〜長船間の1687人/日です。赤穂線は先の呉線とともに山陽本線のバイパス路線の要素もあります。播州赤穂〜長船間は兵庫・岡山の県境をまたぐ区間です。

次いで呉線三原〜広間の1606人/日、播但線和田山〜寺前間の1083人/日と続きます。これらの線区は営業係数の下位に入る区間でもあり、営業係数と平均通過人員は逆の関係に近くなっています。

下位は、芸備線東城〜備後落合間の19人/日が最下位です。営業係数が最も大きかった線区にも該当します。次いで木次線出雲横田〜備後落合間の23人/日、芸備線備後落合〜備後庄原間の76人/日と続きますが、いずれも備後落合が含まれます。

平均通過人員の下位5線区と営業係数の上位5区間は、順位に多少の入れ替わりがあるものの同じです。

ちなみに、平均通過人員1000人/日超は5線区、100人/日未満も5線区ありました。偶然ながら、上位・下位5線区に入らない全区間の平均通過人員は3桁台になっています。

赤字額が最も大きな路線は？

営業係数が大きな路線は、赤字額も大きいように見えます。しかし実際はそうではありません。JR西日本が公表した資料には、収支額は記載されていません。しかし営業係数の計算に用いられた収入額と営業費用の金額があり、この差から赤字額（収入−支出＝収支・赤字額）を算出できます。

32区間のうち、赤字額が最も大きかったのは山陰線出雲市〜益田間32.5億円で、営業係数だと下位5位の線区です。次いで和歌山県南部の紀勢線新宮〜白浜間31.2億円、三重県と京都府にまたがる関西線亀山〜加茂間18.4億円と続きます。

山陰線出雲市〜益田間や紀勢線新宮〜白浜間は距離が長く、紀勢線は特急「くろしお」も運転されています。

下位は、芸備線備中神代〜東城間の約1億6千万円が最下位です。東城付近が広島県なのを除くと岡山県内の区間にあたります。次いで山口県の小野田線全線1.7億円。短距離で路線規模が小さいために赤字額が相対的に少ないのかもしれません。

小野田線を除くと、下位線区は芸備線と木次線が占めています。営業係数の数値が大きな路線ばかりですが、実際の赤字額は山陰線や紀勢線に比べて少額です。

ちなみに、32線区の収支の総計は約267億円の赤字でした。この32線区は芸備線のように一つの路線を複数の区間に分けている場合もありますが、路線別だと一番の赤字路線は山陰線でした。

山陰線は城崎温泉〜浜坂〜鳥取間、出雲市〜益田〜長門市〜小串間、そして支線の長門市〜仙崎間が輸送密度2000人/日未満の線区として登場します。この3線区は合計340.1kmで、32線区の合計1451.9kmの2割強にあたります。赤字額は合計68.6億円で、32線区の赤字額合計の約26％を占めます。

ちなみに2025年3月期（2024年度）のJR西日本の決算短信を見ると、鉄道事業営業収益の合計は約9664億円、鉄道事業営業費の合計は約8553億円で、鉄道事業の営業利益は約1111億円でした。

1kmあたりの赤字額を比べてみた

赤字額を比べると、山陰線のような長大路線が目立ってしまいます。そこで1kmあたりの赤字額を計算して比べました。

1kmあたりの赤字額が最大だったのは、赤穂線播州赤穂〜長船間の約3330万円でした。平均通過人員だと32線区の中で最も成績の良い線区でしたが、1kmあたりの赤字額でもトップとなりました。

次いで紀勢線新宮〜白浜間の約3280万円、関西線亀山〜加茂間の約3020万円と続きます。平均通過人員が比較的大きいと1kmあたりの赤字額も大きくなる傾向です。

下位は、美祢線厚狭〜長門市間の約590万円が最下位でした。美祢線は2023年6月末の大雨で被災し、バスなどの代行輸送が続いていますが、2025年8月にバス高速輸送システム（BRT）に転換することで沿線自治体と合意しています。代行輸送により1kmあたりの赤字額が他の路線に比べて小さくなっているのかもしれません。

美祢線の次は、木次線出雲横田〜備後落合間の約760万円、芸備線東城〜備後落合間の約770万円と続きます。美祢線を除くと営業係数が大きな路線ですが、1kmあたりの赤字額は他の路線に比べて少ない、という結果になりました。