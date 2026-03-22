3月20日、音楽ユニット「YOASOBI」のスタッフ公式Instagramが、コンポーザー・Ayaseとボーカル・ikuraの近影を公開した。ikuraの “激変” した髪型が注目を集めている。

公開されたのは、2人がスポーツブランド「ASICS」とコラボした際のビジュアル写真だ。

「YOASOBIがコンセプト検討から製品開発までかかわった、シューズ、ニットジャケット、ロゴソックスなど6アイテムが、3月19日に発売されました。Instagramでは、Ayaseさんとikuraさんがジャージにスポーツシューズを履いて、ポーズを決める様子をまとめたショートムービーが公開されています」（スポーツ紙記者）

人気アーティストのスポーティーな姿が注目を集めているが、Xでは《金髪ギャルikura破壊力やばい》《金髪ikura可愛すぎるやろマジ》など、ikuraの髪型に驚く声があがっている。

「最近のikuraさんは、赤みがかった茶髪が定着していましたが、ブリーチで脱色したのか、かなり明るい金髪になっていました。1月には、これまで金髪だったAyaseさんがInstagramで黒髪にイメチェンした写真を投稿しており、ユニットのビジュアルの “激変” が続く形になったのです。

とくに、ikuraさんはデビュー当初の黒髪やナチュラルなダークブラウンの印象が強いだけに、“脱色ヘア” が衝撃的だったようです」（芸能記者）

YOASOBIは、2019年のデビューシングル『夜に駆ける』で一躍注目を集め、『NHK紅白歌合戦』にも出演し、幅広い世代に認知されてきた。2026年は、大きな挑戦をおこなう。

「2026年から2027年にかけて、国内5都市とアジア5都市で10大ドーム、スタジアムツアーをおこなうことが発表されています。アジアでは、台北やソウル、香港、シンガポール、さらに追加1都市での開催を予定しています。

YOASOBIは2023年のアニメ『【推しの子】』の主題歌『アイドル』が世界的にヒットし、アジア圏でも高い人気を誇るだけに、ファンの期待値も高いです」（同）

ただ、2025年11月の高市早苗首相の “台湾有事” 発言以降、中国での公演には暗雲が垂れ込めている。

「ゆずやJO1、浜崎あゆみさんなど、日本人アーティストが現地で予定していた公演が相次いで中止になっています。直近でも、3月14日にKing Gunが6月に予定していた上海公演を “やむを得ない事情” を理由に中止を発表し、中国情勢の影響が懸念されていました。

YOASOBIも香港公演を予定していますが、SNSでは中止を心配する声もあがっており、不安ムードが漂っています」（同）

アジアツアーで、YOASOBIのパフォーマンスは見られるか。