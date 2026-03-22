「ヴィーナスリリーズ第２４戦」（２２日、宮島）

１号艇の海野ゆかり（５２）＝広島・７１期・Ａ１＝がコンマ０６のトップＳで１周１Ｍを先制。まくり差しで迫る実森美祐（広島）を２Ｍで突き放してＶ。２０２４年６月三国以来となる通算６６回目の優勝を飾った。２着は実森。３着は武井莉里佳（兵庫）が入った。

広島勢４人が優勝戦に勝ち上がった今大会。準優でただ一人逃げ切り、１号艇を勝ち取った海野がこん身の逃げでＶをつかみ取った。１２Ｒ前に天候が急変。ホームは向かい風に変わり、雨も降る中での戦い。４号艇の実森はチルト０・５で挑んだがピット離れで遅れ、進入は１２３・５４６。「準優も向かい風で、それより弱めかなと思い、Ｓはしっかり行けた。上手なターンではないけど逃げられて良かった」と予選１位だった実森の追撃を封じ、１７年１１月以来、７回目の地元Ｖを決めた。

今節は上位機が全て出て機力差は歴然。海野が手にした２７号機は最後まで中堅の域を出なかった。だが、心に誓っていた。「今節は自分のターンを取り戻し、勝率を上げる」と機力差に惑わされず、ターンの精度で勝負し続けた。久々に地元ファンの祝福を受けた海野は、「どこよりも、宮島で一番勝ちたい」と涙ぐみながら声援に応えた。