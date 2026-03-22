引っ越しでよくある“失敗”をある文房具1つで防げる…自衛隊が教える“裏ワザ”に反響「目からウロコ！」「早く知りたかった」
新生活のために引っ越しをするという人も多い3月。自衛隊東京地方協力本部の公式インスタグラム（@tokyo_pco）が、引っ越しの際によくある失敗を防ぐ“裏ワザ”を発信した。
【動画】「早く知りたかった」自衛隊が教える、文房具の“付せん紙”で防ぐ引っ越しでの採寸ミス
投稿では、引っ越しの失敗として意外と多い「家具が入らない」という問題を取り上げ、原因はほとんどが事前の採寸ミスによるものだと説明。特に「角」が測りづらいことに触れ、それを解決するための意外な道具として、文房具の「付せん紙」を紹介した。
実際のやり方は、付せん紙の接着面を上にして、測りたい場所の角に置き、その上からメジャーで測って付せん紙が貼り付くようにすればそれが目印となり、正確に測れるというものだ。
コメント欄では「目からウロコ！」「すごーい」「あ〜早く知りたかった 角と戦ってた」「さすがだなぁ」「私、今まで凄い苦労してた」「今日もいいライフハックありがとうございます」など、称賛の声が相次いでいる。
【動画】「早く知りたかった」自衛隊が教える、文房具の“付せん紙”で防ぐ引っ越しでの採寸ミス
投稿では、引っ越しの失敗として意外と多い「家具が入らない」という問題を取り上げ、原因はほとんどが事前の採寸ミスによるものだと説明。特に「角」が測りづらいことに触れ、それを解決するための意外な道具として、文房具の「付せん紙」を紹介した。
コメント欄では「目からウロコ！」「すごーい」「あ〜早く知りたかった 角と戦ってた」「さすがだなぁ」「私、今まで凄い苦労してた」「今日もいいライフハックありがとうございます」など、称賛の声が相次いでいる。