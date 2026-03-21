3月18日、YouTuberのてんちむ（32）が、自身のインスタグラムで子供の父親をめぐる一部憶測を否定し、話題を集めている。

てんちむは‘24年4月に自身のSNSを通じて第1子の出産を報告。彼女自身の意思で結婚はせず、シングルマザーとして子供を育てることを表明。それに伴い、これまでネット上では彼女の父親をめぐる憶測が多く流布されていた。

てんちむはストーリーズ機能で《私子どもの父親とかについて言及するつもりは全然ないんですが》と前置きし、《Xでちょいちょい回ってくるてんちむはオーディションして勝ったから種貰った？？？とか 中国国籍だから養育費が減らされた？？とか 謎の噂が一人歩きしているらしいんですけど》と綴り、《そもそも話の根本含め色々と事実無根すぎるのでそんな事実は無いです！違います！ってハッキリ言っておきますね》と苦言を呈した。

「てんちむさんが言及しているのは、昨年からネット上で議論されている“てんちむがイーロン・マスク氏の子供を産んだ”という風説だと思われます。

昨年5月、アメリカのニューヨーク・タイムズ紙が、実業家のイーロン・マスク氏（54）が、『日本のポップスターとの間に子供をもうけていた』と報じたのです。当時、日本のネット上では、母親の正体をめぐる“予想合戦”が繰り広げられました」（スポーツ紙記者）

そのとき、ネット上で候補の一人として挙がっていたのが、てんちむだった。なぜイーロン・マスク氏との子供を産んだという風説が広がったのだろうか。

「彼は‘23年8月に9年ぶりに個人的な旅行で来日を果たし、音楽イベントなどに訪問したことが報じられました。

他方、てんちむさんは‘23年8月に“9月末から無期限で活動休止する”と発表。翌年4月の出産に合わせて約7カ月ぶりに動画を投稿し、翌月から活動を再開していました。

このように“イーロン・マスク氏の来日”と“てんちむさんの活動休止”のタイミングが符合していることが噂の発端になったようです。またてんちむさんは‘23年6月に単身で訪米しており、その約10カ月後に出産していることも噂を補強する要因となったとみられます」（Webメディアライター）

てんちむはインスタグラムのストーリーズに以下のように続けていた。

《そんなばかげた作り話信じるやついるのって思うんですけど、なんかいるっぽいし 事実無根でも噂に言及せず放置してたら あたかも事実かのようにされた経験あるので、噂は噂で面白いんですけどね でも自分と子どものためにも違いますってちゃんと言っておきます》

“イーロン・マスク氏の子供”の真相が明らかになる日は――。