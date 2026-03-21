SNS総フォロワー200万人超！TikTok発の大人気キャラクター「らぶいーず」と、日本テレビの週末の朝を支える「シューイチ」が、4月からコラボすることが決定！

さみしがりや「すもっぴ」とツンデレな「ぴょんちー」など、愛らしいキャラクターたちの何気ない日常を描いたショートアニメを「シューイチ」で毎週土曜日・日曜日に放送する。アニメの初回放送は2026年4月4日（土）。

◎放送時間：毎週土曜日あさ8時20分ごろ〜、毎週日曜日あさ9時50分ごろ〜 「シューイチ」内にて放送

※放送時間は変更となる可能性があります

◎放送後TVer・Huluにて配信

■テレビリモコン[d]ボタンを押して「らぶいーず」のキャラをお世話しよう！

アニメのほかにも、「シューイチ」放送中に[d]ボタンを押して「らぶいーず」のキャラクター育成ゲームにチャレンジ！

育成できるキャラクターは週替わりで登場し「シューイチ（土・日）」の視聴時間に合わせてキャラクターに「おやつをあげたり」「ほめたり」「ミニゲームで遊ぶ」などお世話が可能に。たくさんお世話をしてキャラクターとの「おともだち度」を上げよう！

またデータ放送プレゼント（番組オリジナルクオカード）も実施中。「おともだち度」を上げることでプレゼントの当選率もアップ。

※詳しくは番組公式ホームページをご覧ください

■「らぶいーず」とは

さみしがりやでちょっぴりメンヘラなすもっぴと、ツンデレなぴょんちー。ふたりのちょっぴり切なくて笑える、ラブラブな日常をやさしくみまもるショートアニメーションがSNSを中心に大人気！



