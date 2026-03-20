HANA、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソング「Bad Girl」配信リリース決定

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HANAの3月6日より放映されているCM、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングで、新曲の「Bad Girl」が3月27日に配信リリースすることが決定。配信ジャケット写真も解禁された。

■「Bad Girl」の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情

CM公開開始と同時にSNSでは「リリースが待ちきれない」「7人全員の表情が素敵すぎる」という歓喜と期待の声が上がっており、さらに、待望の1st Tour『BORN TO BLOOM』の初週となる3月7日、3月8日の名古屋公演でも「Bad Girl」がサプライズで初披露されていた。

この楽曲の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう不器用さや葛藤を、HANAの7人がそれぞれの声で届ける、少しビターなロックラブソングとなっている。

誰もが抱く感情だからこそ、深く共感できる歌詞。そして、HANAが表現する葛藤と決意が混じった歌声。それらをポップロック調のメロディに乗せた、耳にも心にも残る楽曲となっている。

そんな新曲「Bad Girl」のプリオーダー、Pre-Add/Pre-Saveが3月20日正午からスタート。プリオーダーでは100名に当たるオリジナルジャケット写真ステッカー、Pre-Add/Pre-Saveではメンバーからの限定ボイスコメントという特典も用意されている。

2026年2月に待望の1st Albumを発売し、さらに3月には1st TourもスタートしたHANA。新たな歩みを始めた彼女たちの最新曲「Bad Girl」を、是非いち早くチェックしたい。

■リリース情報

2026.03.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bad Girl」

2026.02.23 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HANA』

2026.02.25 ON SALE

ALBUM『HANA』

■関連リンク

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo