2026年春「高校生最新トレンドランキング」全15項目発表 M!LK関連ワード10個ランクイン
【モデルプレス＝2026/03/19】30年に渡りティーンに特化したマーケティング＆プロモーション支援を提供する株式会社アイ・エヌ・ジーが、「2026年春！高校生春の最新トレンド」全15項目を発表した。
【写真】高校生最新トレンドランキング
1位 ◯◯で滅 （14.5%）
2位 めろい （10.9%）
3位 好きすぎて滅 （9.5%）
4位 しゃばい （2.7%）
4位 爆裂 （2.7%）
6位 ◯◯で今これ （2.3%）
6位 ◯◯界隈 （2.3%）
6位 チャッピー構文 （2.3%）
9位 ◯◯で神 （0.9%）
9位 うす （0.9%）
9位 スピキ （0.9%）
9位 ちゃむ （0.9%）
※複数回答可
第1位には「◯◯で滅」が輝きいた。5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の楽曲『好きすぎて滅！』から広まったフレーズで、「感情が爆発しそう」「好きすぎて理性が飛んでしまいそう（＝自分という存在が滅する）」といった極限の感情を表現する際に使用されている。「『マジで終わった』という時や、やばい時にみんな『滅』を使っている」（高2・女子）、「どんな言葉にも組み合わせて使える」（高3・男子）といった声があり、汎用性の高い感嘆詞として流行中。2位は、前回調査で1位だった「めろい」がランクイン。「メロメロになるほどかっこいい・かわいい」を意味し、「誰かがモテそうな行動をした時に、みんなで『めろい』とハモる」（高2・女子）といったエピソードからも、高校生の間で定着している様子がうかがえる。3位は、1位の派生元である「好きすぎて滅」。前作『イイじゃん』に続き、新曲をリリースするたびにトレンドを席巻する「M!LK」。まさに今、高校生の間で「M!LK旋風」が巻き起こっている結果となった。
1位 シール交換 （21.3%）
2位 シール帳 （8.7%）
3位 今日好き （8.3%）
3位 ボンボンドロップシール （8.3%）
5位 めじるしチャーム （4.8%）
6位 ガチャガチャ （3.5%）
7位 メロジョイ （2.6%）
8位 たまごっち （2.2%）
9位 M!LK （1.7%）
10位 ホビ活 （1.3%）
10位 アイカツ （1.3%）
※複数回答可
第1位には、もはや社会現象ともなっている「シール交換」が輝いた。「シール帳を作るのが楽しいし、友達と交換できるから」（高1・女子）という声のほか、「友達同士だけでなく、最近はカップルで作っている人も多い印象」（高3・女子）といったコメントも。全世代で巻き起こっているブームが、高校生の間でも勢いを増している。2位には、1位に関連して「シール帳」がランクイン。「個性が出る」（高3・女子）といった声が多く、“世界に一つだけのオリジナルが作れる”というカスタマイズ性が、自分らしさを大切にする高校生の心を掴んでいる。同率3位には、シールブームの火付け役となった「ボンボンドロップシール」とABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』を略した「今日好き」が選ばれました。「ボンボンドロップシール」は、宝石のようなぷっくりとした厚みと、キャンディのように艶やかな立体感が特徴。一連のブームにおいて、交換時の“レート”が高い貴重なシールとして絶大な人気を博している。 一方の「今日好き」も、「毎週、彼氏と話すのが楽しみ」（高3・女子）、「今回の卒業編が盛り上がっていて面白い」（高1・女子）といった声が多く、男女共に楽しめる定番コンテンツとして、その勢いはまだまだ加速しそうだ。
1位 ドバイチョコ餅 （20.9%）
2位 麻辣湯 （19.1%）
3位 ヨアジョン （7.9%）
4位 ドバイチョコ （5.6%）
5位 3Dアイス （3.3%）
6位 チョコマシュマロ （2.8%）
7位 アサイーボウル （1.9%）
8位 忍者めし （1.4%）
8位 平成女児チョコ （1.4%）
10位 クリームブリュレホットドーナツ（マクドナルド） （0.9%）
10位 チーズファミチキ （0.9%）
※複数回答可
第1位には、韓国発の「ドバイチョコ餅」が輝いた。世界的に流行した「ドバイチョコレート」の要素をアレンジした進化系スイーツで、もちもちの生地と、中に詰められたカダイフ（細麺状の生地）のサクサク感による“二重食感”が新感覚と話題。2位には、根強い人気を誇る「麻辣湯（マーラータン）」がランクイン。「友達とご飯に行くとなったら、必ず候補に入る」（高3・女子）という声もあり、自分好みに具材をカスタマイズできる楽しさとヘルシーさが、高校生の間で不動の支持を集めている。3位は、前回調査から引き続き注目されている「ヨアジョン」。ヨーグルトアイスにフルーツやナッツ、はちみつなどをトッピングして楽しむ韓国発のデザートで、「さっぱりしていて美味しい。見た目も可愛いのでSNS映えする」（高1・女子）などの声が多く寄せられた。気温が上がるこれからの季節に向けて、さらなる人気上昇が期待される。
1位 好きすぎて滅ポーズ （19.1%）
2位 スマホ顔隠し （11.8%）
3位 顔隠しポーズ （6.4%）
4位 ピース （3.6%）
4位 ほっぺハート （3.6%）
6位 ギャルピース （2.7%）
7位 顎掴みポーズ （1.8%）
7位 イイじゃんポーズ （1.8%）
7位 グッドポーズ （1.8%）
7位 ハートポーズ （1.8%）
※複数回答可
第1位には、「流行っている言葉」でも3位にランクインした「好きすぎて滅ポーズ」が輝いた。「見た目が可愛い」（高3・女子）という声に加え、「ポーズを取りながら『◯◯すぎて滅！』と言うのが流行っている」（高2・男子）といったコメントも。撮影時のテンションを上げる「掛け声」としても定着しているようだ。2位は、令和の定番ともいえる「スマホ顔隠し」。「BeRealを見るとみんなやっている」（高2・男子）、「大人数で撮る時にしている友達が多い」（高1・女子）などの声が寄せられた。親しい間柄だけでなく、不特定多数の目に触れるSNSに投稿する際の「失敗しない定番ポーズ」として根強い人気を誇っている。3位には、手などで顔を覆う「顔隠しポーズ」がランクイン。「BeRealなどの加工機能がないアプリでも可愛く撮れるし、ネイルも見せられるから」（高3・女子）といった意見があり、無加工でも“盛れる”点や、手元のオシャレを強調できる点が、高校生の心を掴んでいるようだ。
1位 iLiFE! （5.0%）
1位 Mrs.GREEN APPLE （5.0%）
1位 ちゃんみな （5.0%）
4位 ＝LOVE （4.5%）
5位 M!LK （3.5%）
6位 HANA （3.0%）
7位 SixTONES （2.5%）
7位 TWICE （2.5%）
9位 back number （2.0%）
9位 FRUITS ZIPPER （2.0%）
9位 Pixel Ribbon （2.0%）
※複数回答可
今回は、不動の人気を誇る「Mrs. GREEN APPLE」に加え、熱狂的な支持を広げるアイドルグループ「iLiFE!」、そしてプロデューサーとしても手腕を発揮する「ちゃんみな」の3組が同率1位に輝いた。「Mrs. GREEN APPLE」は、「神曲が多く、心にグッと刺さるものがある」（高1・男子）といったコメントが目立つ。メンバー個々のメディア露出や俳優活動が広がるなか、常に期待を上回る圧倒的な歌唱力と、キャッチーな楽曲制作を両立させている点が、高校生からの厚い信頼に繋がっているようだ。「iLiFE!」は、「とにかく可愛くて憧れる」といった女子高校生からの熱い支持を集めた。一方の「ちゃんみな」は、「強くて面白くてかっこいい」（高1・女子）という声に象徴されるように、彼女自身の生き方や揺るぎない考え方そのものが、憧れの対象として支持されている様子がうかがえる。
1位 横浜流星 （7.5%）
2位 吉沢亮 （4.5%）
3位 岩瀬洋志 （4.0%）
4位 佐藤健 （3.5%）
4位 高橋文哉 （3.5%）
4位 本田響矢 （3.5%）
7位 菅田将暉 （3.0%）
7位 竹内涼真 （3.0%）
7位 鈴木亮平 （3.0%）
10位 佐野勇斗（M!LK） （2.5%）
10位 山田裕貴 （2.5%）
※複数回答可
「横浜流星」が堂々の1位に輝いた。続く2位には「吉沢亮」がランクイン。映画『国宝』での共演も記憶に新しく、実力・人気ともに兼ね備えた2人が高い支持を集めている。3位には、TBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演していた「岩瀬洋志」が選出された。劇中のボーイズグループ「TORINNER」のメンバー・Ryo役として見せる端正なルックスと圧倒的なスタイルの良さがSNSで大きな反響を呼んでおり、高校生の心を掴んでいる。
1位 橋本環奈 （14.0%）
2位 今田美桜 （11.0%）
3位 畑芽育 （8.0%）
4位 浜辺美波 （7.5%）
5位 出口夏希 （5.0%）
6位 石原さとみ （3.5%）
7位 有村架純 （2.0%）
7位 戸田恵梨香 （2.0%）
7位 原菜乃華 （2.0%）
10位 桜田ひより （1.5%）
10位 広瀬すず （1.5%）
10位 福原遥 （1.5%）
10位 吉高由里子 （1.5%）
※複数回答可
「橋本環奈」が今回も1位に選出された。「めちゃくちゃ綺麗で憧れる。まさに理想の顔」（高3・女子）といった声が多数寄せられ、その圧倒的なビジュアルへの支持は衰えを知らない。また、主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』も好評で、「役がハマりすぎていて演技力がすごい」（高2・女子）といった絶賛の声も。ビジュアル面での憧れだけでなく、実力派俳優としての評価も併せて圧倒的な支持を集める結果となった。
1位 レインボー （5.5%）
2位 ジャルジャル （5.0%）
3位 たくろう （4.5%）
4位 粗品（霜降り明星） （3.0%）
5位 ラランド （2.5%）
5位 長浜広奈 （2.5%）
7位 ジェラードン （2.0%）
7位 バナナマン （2.0%）
9位 千鳥 （2.0%）
9位 令和ロマン （2.0%）
※複数回答可
YouTubeでのコント投稿も絶大な人気を誇る「レインボー」が、堂々の1位に輝いた。「ネタの切り口が鋭く、いつも新鮮で面白い」（高3・男子）といった芸人としての評価はもちろん、「ジャンボたかお」個人に対する熱い支持が目立つ。「ジャンボたかおさんがとにかく好き。結婚するならこういう人がいい」（高1・女子）、「画面越しからも人柄の良さが伝わってくる」（高2・女子）といったコメントが寄せられ、親しみやすさと誠実さを感じさせるキャラクターが、女子高生を中心に深く刺さっている。
1位 花江夏樹 （14.5%）
2位 梶裕貴 （6.5%）
2位 宮野真守 （6.5%）
4位 花澤香菜 （5.0%）
5位 津田健次郎 （3.5%）
5位 山寺宏一 （3.5%）
7位 中村悠一 （3.0%）
8位 岡本信彦 （2.5%）
9位 増田俊樹 （2.0%）
9位 内山昂輝 （2.0%）
9位 木村昴 （2.0%）
※複数回答可
「花江夏樹」が、前回・前々回に続き3号連続で見事1位に輝いた。支持する理由として、ヒットアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』で主人公・竈門炭治郎役を熱演している点を挙げる声が圧倒的だった。また、アニメだけでなく「はま寿司の店内放送（ナレーション）で流れている声が好き」（高3・男子）といったコメントも多数。日常のさまざまなシーンで耳にする親しみやすさと、圧倒的な演技力の両立が、高校生からの高い支持に繋がっている。
1位 MINAMI （3.5%）
1位 桜 （3.5%）
3位 一生友子 （3.0%）
3位 長浜広奈 （3.0%）
5位 多田梨音 （2.5%）
5位 生見愛瑠 （2.5%）
7位 MON7A （2.0%）
7位 希空 （2.0%）
9位 むめい （1.5%）
9位 ゆいぴす （1.5%）
9位 古園井寧々 （1.5%）
9位 代田萌花 （1.5%）
9位 谷村優真 （1.5%）
9位 中町綾 （1.5%）
9位 平成フラミンゴ （1.5%）
※複数回答可
トップインフルエンサーとして長年絶大な支持を集める「MINAMI」と「桜」が、同率1位に輝いた。「MINAMI」に対しては、「車の運転もこなすなど、すべてにおいて完璧。可愛いうえにかっこいいから」（高3・女子）、「全部参考になる」（高1・女子）といった声が寄せられた。一方の「桜」には、「ずっと前から好き」（高2・女子）、「美意識が高くて憧れる」（高1・女子）などのコメントが。どちらも高校生にとって「理想のロールモデル」として、確固たる地位を築いている。
1位 一生友子 （5.5%）
1位 コムドット （3.0%）
3位 ララチューン【ラランド公式】 （2.5%）
4位 HIKAKIN （2.0%）
4位 レインボーコントチャンネル （2.0%）
4位 平成フラミンゴ （2.0%）
7位 iLiFE! （1.5%）
7位 Lazy Lie Crazy【レイクレ】 （1.5%）
7位 SixTONES （1.5%）
7位 つーさんとゆっぴ （1.5%）
7位 とうあ （1.5%）
7位 よにのちゃんねる （1.5%）
7位 東海オンエア （1.5%）
※複数回答可
前回調査に引き続き、YouTuber・TikTokerとして絶大な人気を誇る「一生友子」と「コムドット」が同率1位に輝いた。どちらのチャンネルも「企画が新しくて観ていて飽きない」（高2・女子）といった熱いコメントが多数寄せられており、視聴者との距離の近さと、安定した面白さが高い支持に繋がっている。3位には、お笑いコンビ・ラランドの公式チャンネル「ララチューン」が初のランクインを果たした。「YouTubeならではの独特な企画がとにかく面白い」（高3・男子）、「2人の掛け合いが最高」（高1・女子）などの声が集まっており、芸人ならではのトーク力とエッジの効いたコンテンツが、高校生の間でも大きな話題となっている。
1位 たまごっち （17.3%）
2位 モンチッチ （8.0%）
3位 ちいかわ （7.1%）
4位 エスターバニー （4.9%）
4位 ハローキティ（4.9%）
6位 パペットスンスン （4.0%）
7位 ラブブ （3.1%）
8位 アイカツ! （2.7%）
9位 ミニーマウス （2.2%）
10位 mikko characters （1.8%）
10位 クロミ （1.8%）
※複数回答可
「たまごっち」が見事1位を獲得。「ガチャガチャコーナーに行ってもいつも売り切れで買えない」（高3・女子）、「SNSでまめっちが虐められてるイラストがよく流れてくる」（高1・女子）といった声が多く寄せられ、かつて社会現象となった「たまごっちブーム」が令和の高校生の間で再来している。2位には、昭和・平成を代表するキャラクター「モンチッチ」がランクイン。3位の「ちいかわ」や4位の「ハローキティ」といった定番人気に加え、SNSで話題の「パペットスンスン」や、世界的に流行中の「ラブブ」がランクインしている点も大きな特徴だ。
1位 好きすぎて滅！／M!LK （14.9%）
2位 爆裂愛してる／M!LK （7.0%）
3位 IRIS OUT／米津玄師 （5.8%）
4位 トンツカタンタン／クレイジーウォウウォ!! （3.7%）
5位 君セン！／iLiFE! （3.3%）
6位 404（NewEra）／KiiiKiii （1.2%）
6位 Blue Jeans／HANA （1.2%）
6位 lulu.／Mrs.GREENAPPLE （1.2%）
6位 MONTAGEM HIKARI／Belly Jay （1.2%）
6位 パズル／幾田りら （1.2%）
6位 ハッピーエンド／backnumber （1.2%）
6位 ハニカミ／Hey!Say!JUMP （1.2%）
※複数回答可
人気ダンスボーカルグループ「M!LK」が2026年2月18日にリリースした両A面シングル『爆裂愛してる／好きすぎて滅！』が、見事1位と2位を独占。「TikTokでもリアルでもよく見かける」（高3・男子）、「みんなが踊っている動画を投稿している」（高2・女子）といったコメントが多数寄せられ、SNSと連動した「M!LK旋風」が巻き起こっている。3位には、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌としてヒット中の米津玄師「IRIS OUT」がランクイン。2025年9月の映画公開以来、圧倒的な世界観でロングランヒットを記録しており、高校生の間でも「聴カラオケ行ったらみんな歌う」（高1・男子）と根強い支持を集めている。
1位 今日、好きになりました。シリーズ （34.9%）
2位 ラヴ上等 （6.7%）
3位 それSnow Manにやらせて下さい （5.7%）
3位 水曜日のダウンタウン （5.7%）
5位 Golden SixTONES （4.8%）
5位 世界の果てまでイッテQ! （4.8%）
7位 月曜から夜ふかし （3.8%）
8位 LAST CALL （2.4%）
9位 リブート （1.9%）
10位 すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。 （1.4%）
※複数回答可
『今日、好きになりました。』シリーズが、本調査で5号連続の1位を獲得。シリーズやメンバーが入れ替わってもその人気は衰えを知らず、「ワクワクする展開しかない」（高2・男子）、「リアルタイムで感情移入できる」（高1・女子）といった熱いコメントが多数寄せられている。
【アイテム】メロジョイスクイーズ
中国発のブランド「Mellojoy」が展開する、次世代のシリコン製スクイーズ。驚くほど柔らかく、握るとゆっくり元に戻る超低反発の質感が「癒やされる」と話題に。食べ物や動物を模した愛らしいフォルムも相まって、SNSを中心に爆発的な人気を呼んでいる。
【キャラクター】ギャルネコ
ギャルに憧れるネコの「ツナ」と、その仲間たちの日常を描いた作品。令和のギャルマインドを持つツナたちのポップなイラストと、肩の力が抜けた「ゆるい会話」のギャップが、高校生たちの間で「とにかく可愛い」と支持を集めている。
【人物】モナキ
純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースする4人組グループ。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のキャッチーな振付「ほんまやでダンス」がTikTokなどで話題となり、その親しみやすいキャラクターで注目度が急上昇している。
【人物】中井亜美
ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した、現役女子高生フィギュアスケート選手。リンク上の圧巻の演技はもちろん、SNSで見せる等身大でおちゃめな素顔も魅力。世界と戦う実力と親しみやすさを兼ね備え、同世代の憧れの的となっている。
【ポーズ】爆裂ポーズ
人気ダンスボーカルグループ「M!LK」の楽曲『爆裂愛してる』から生まれたトレンドポーズ。フレーズの「ば・く・れ・つ」に合わせて繰り出す中毒性のあるポーズが、プリクラや動画撮影の定番として話題沸騰中。
【アイテム】デコ防犯ブザー
防犯ブザーをラインストーンやシールで可愛くデコレーションした進化系アイテム。「防犯対策」という実用性を備えつつ、個性を出せるスクールバッグのチャームとして取り入れる高校生が増えている。
【アイテム】お菓子帳
人気沸騰中の「シール帳」のトレンドが「お菓子」へと進化。シンプルなアルバムにお気に入りのお菓子をコレクションしたり、友達同士で中身を交換したりと、アナログなコミュニケーションを楽しめるツールとして注目を集めている。
【スポット】KAWAII MONSTER LAND
2026年2月13日、原宿・竹下通りにオープンした複合型エンターテインメント施設。モンスターガールのショーやキャラクター「Choppy（チョッピー）」をモチーフにしたティーカップ型のライドなど、五感を刺激するカラフルな世界観が「原宿の最新人気スポット」として話題になっている。
【食べ物】マカロンシリアル
一口サイズのミニマカロンに牛乳を注いで食べる、海外発の贅沢なスイーツスタイル。カラフルな見た目の可愛さと、サクサク・しっとりした新感覚の食感が「1度は食べてみたい」と注目する高校生が急増中。
【ファッション】クラッシュデニム
90年代リバイバルアイテムとして、大胆なクラッシュデニムが再燃中。単なるダメージ加工を超え、より装飾的で「大胆にちぎれた」ようなエッジの効いたデザインが人気を集めている。
（modelpress編集部）
渋谷トレンドリサーチ、ネクストトレンドに選んでいただきありがとうございます！！モナキのデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をTikTokを中心にこんなにも沢山の方に踊っていただき、驚きの気持ちの方が大きいです…！見てくださっている皆様を少しでも笑顔にできるよう活動していきますので、これからもモナキをよろしくお願い致します！！
ネクストトレンド10選に選んで頂きありがとうございます！今シーズンはシニアデビューの年であり、オリンピックにも出場した盛りだくさんのシーズンでした。来シーズンも良い演技をお届けできるように頑張ります！そして、私と同世代の若い人たちにフィギュアスケートの魅力を知って貰えたら嬉しいです！これからも応援よろしくお願いします！
調査テーマ：2026年春のトレンド調査
調査対象：高校生男女（15〜18歳）
調査期間：2026年2月19日（木）〜2月25日（水）
調査方法：WEBアンケート調査
有効回答人数：200名
【Not Sponsored 記事】
【写真】高校生最新トレンドランキング
◆今流行っている言葉は？
1位 ◯◯で滅 （14.5%）
2位 めろい （10.9%）
3位 好きすぎて滅 （9.5%）
4位 しゃばい （2.7%）
4位 爆裂 （2.7%）
6位 ◯◯で今これ （2.3%）
6位 ◯◯界隈 （2.3%）
6位 チャッピー構文 （2.3%）
9位 ◯◯で神 （0.9%）
9位 うす （0.9%）
9位 スピキ （0.9%）
9位 ちゃむ （0.9%）
※複数回答可
◆今流行っている物事は？
1位 シール交換 （21.3%）
2位 シール帳 （8.7%）
3位 今日好き （8.3%）
3位 ボンボンドロップシール （8.3%）
5位 めじるしチャーム （4.8%）
6位 ガチャガチャ （3.5%）
7位 メロジョイ （2.6%）
8位 たまごっち （2.2%）
9位 M!LK （1.7%）
10位 ホビ活 （1.3%）
10位 アイカツ （1.3%）
※複数回答可
第1位には、もはや社会現象ともなっている「シール交換」が輝いた。「シール帳を作るのが楽しいし、友達と交換できるから」（高1・女子）という声のほか、「友達同士だけでなく、最近はカップルで作っている人も多い印象」（高3・女子）といったコメントも。全世代で巻き起こっているブームが、高校生の間でも勢いを増している。2位には、1位に関連して「シール帳」がランクイン。「個性が出る」（高3・女子）といった声が多く、“世界に一つだけのオリジナルが作れる”というカスタマイズ性が、自分らしさを大切にする高校生の心を掴んでいる。同率3位には、シールブームの火付け役となった「ボンボンドロップシール」とABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』を略した「今日好き」が選ばれました。「ボンボンドロップシール」は、宝石のようなぷっくりとした厚みと、キャンディのように艶やかな立体感が特徴。一連のブームにおいて、交換時の“レート”が高い貴重なシールとして絶大な人気を博している。 一方の「今日好き」も、「毎週、彼氏と話すのが楽しみ」（高3・女子）、「今回の卒業編が盛り上がっていて面白い」（高1・女子）といった声が多く、男女共に楽しめる定番コンテンツとして、その勢いはまだまだ加速しそうだ。
◆今流行っている食べ物は？
1位 ドバイチョコ餅 （20.9%）
2位 麻辣湯 （19.1%）
3位 ヨアジョン （7.9%）
4位 ドバイチョコ （5.6%）
5位 3Dアイス （3.3%）
6位 チョコマシュマロ （2.8%）
7位 アサイーボウル （1.9%）
8位 忍者めし （1.4%）
8位 平成女児チョコ （1.4%）
10位 クリームブリュレホットドーナツ（マクドナルド） （0.9%）
10位 チーズファミチキ （0.9%）
※複数回答可
第1位には、韓国発の「ドバイチョコ餅」が輝いた。世界的に流行した「ドバイチョコレート」の要素をアレンジした進化系スイーツで、もちもちの生地と、中に詰められたカダイフ（細麺状の生地）のサクサク感による“二重食感”が新感覚と話題。2位には、根強い人気を誇る「麻辣湯（マーラータン）」がランクイン。「友達とご飯に行くとなったら、必ず候補に入る」（高3・女子）という声もあり、自分好みに具材をカスタマイズできる楽しさとヘルシーさが、高校生の間で不動の支持を集めている。3位は、前回調査から引き続き注目されている「ヨアジョン」。ヨーグルトアイスにフルーツやナッツ、はちみつなどをトッピングして楽しむ韓国発のデザートで、「さっぱりしていて美味しい。見た目も可愛いのでSNS映えする」（高1・女子）などの声が多く寄せられた。気温が上がるこれからの季節に向けて、さらなる人気上昇が期待される。
◆今流行っているポーズは？
1位 好きすぎて滅ポーズ （19.1%）
2位 スマホ顔隠し （11.8%）
3位 顔隠しポーズ （6.4%）
4位 ピース （3.6%）
4位 ほっぺハート （3.6%）
6位 ギャルピース （2.7%）
7位 顎掴みポーズ （1.8%）
7位 イイじゃんポーズ （1.8%）
7位 グッドポーズ （1.8%）
7位 ハートポーズ （1.8%）
※複数回答可
第1位には、「流行っている言葉」でも3位にランクインした「好きすぎて滅ポーズ」が輝いた。「見た目が可愛い」（高3・女子）という声に加え、「ポーズを取りながら『◯◯すぎて滅！』と言うのが流行っている」（高2・男子）といったコメントも。撮影時のテンションを上げる「掛け声」としても定着しているようだ。2位は、令和の定番ともいえる「スマホ顔隠し」。「BeRealを見るとみんなやっている」（高2・男子）、「大人数で撮る時にしている友達が多い」（高1・女子）などの声が寄せられた。親しい間柄だけでなく、不特定多数の目に触れるSNSに投稿する際の「失敗しない定番ポーズ」として根強い人気を誇っている。3位には、手などで顔を覆う「顔隠しポーズ」がランクイン。「BeRealなどの加工機能がないアプリでも可愛く撮れるし、ネイルも見せられるから」（高3・女子）といった意見があり、無加工でも“盛れる”点や、手元のオシャレを強調できる点が、高校生の心を掴んでいるようだ。
◆今一番好きなアイドル・アーティストは？
1位 iLiFE! （5.0%）
1位 Mrs.GREEN APPLE （5.0%）
1位 ちゃんみな （5.0%）
4位 ＝LOVE （4.5%）
5位 M!LK （3.5%）
6位 HANA （3.0%）
7位 SixTONES （2.5%）
7位 TWICE （2.5%）
9位 back number （2.0%）
9位 FRUITS ZIPPER （2.0%）
9位 Pixel Ribbon （2.0%）
※複数回答可
今回は、不動の人気を誇る「Mrs. GREEN APPLE」に加え、熱狂的な支持を広げるアイドルグループ「iLiFE!」、そしてプロデューサーとしても手腕を発揮する「ちゃんみな」の3組が同率1位に輝いた。「Mrs. GREEN APPLE」は、「神曲が多く、心にグッと刺さるものがある」（高1・男子）といったコメントが目立つ。メンバー個々のメディア露出や俳優活動が広がるなか、常に期待を上回る圧倒的な歌唱力と、キャッチーな楽曲制作を両立させている点が、高校生からの厚い信頼に繋がっているようだ。「iLiFE!」は、「とにかく可愛くて憧れる」といった女子高校生からの熱い支持を集めた。一方の「ちゃんみな」は、「強くて面白くてかっこいい」（高1・女子）という声に象徴されるように、彼女自身の生き方や揺るぎない考え方そのものが、憧れの対象として支持されている様子がうかがえる。
◆今一番好きな俳優（男性）は？
1位 横浜流星 （7.5%）
2位 吉沢亮 （4.5%）
3位 岩瀬洋志 （4.0%）
4位 佐藤健 （3.5%）
4位 高橋文哉 （3.5%）
4位 本田響矢 （3.5%）
7位 菅田将暉 （3.0%）
7位 竹内涼真 （3.0%）
7位 鈴木亮平 （3.0%）
10位 佐野勇斗（M!LK） （2.5%）
10位 山田裕貴 （2.5%）
※複数回答可
「横浜流星」が堂々の1位に輝いた。続く2位には「吉沢亮」がランクイン。映画『国宝』での共演も記憶に新しく、実力・人気ともに兼ね備えた2人が高い支持を集めている。3位には、TBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演していた「岩瀬洋志」が選出された。劇中のボーイズグループ「TORINNER」のメンバー・Ryo役として見せる端正なルックスと圧倒的なスタイルの良さがSNSで大きな反響を呼んでおり、高校生の心を掴んでいる。
◆今一番好きな俳優（女性）は？
1位 橋本環奈 （14.0%）
2位 今田美桜 （11.0%）
3位 畑芽育 （8.0%）
4位 浜辺美波 （7.5%）
5位 出口夏希 （5.0%）
6位 石原さとみ （3.5%）
7位 有村架純 （2.0%）
7位 戸田恵梨香 （2.0%）
7位 原菜乃華 （2.0%）
10位 桜田ひより （1.5%）
10位 広瀬すず （1.5%）
10位 福原遥 （1.5%）
10位 吉高由里子 （1.5%）
※複数回答可
「橋本環奈」が今回も1位に選出された。「めちゃくちゃ綺麗で憧れる。まさに理想の顔」（高3・女子）といった声が多数寄せられ、その圧倒的なビジュアルへの支持は衰えを知らない。また、主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』も好評で、「役がハマりすぎていて演技力がすごい」（高2・女子）といった絶賛の声も。ビジュアル面での憧れだけでなく、実力派俳優としての評価も併せて圧倒的な支持を集める結果となった。
◆今一番好きなタレント・芸人は？
1位 レインボー （5.5%）
2位 ジャルジャル （5.0%）
3位 たくろう （4.5%）
4位 粗品（霜降り明星） （3.0%）
5位 ラランド （2.5%）
5位 長浜広奈 （2.5%）
7位 ジェラードン （2.0%）
7位 バナナマン （2.0%）
9位 千鳥 （2.0%）
9位 令和ロマン （2.0%）
※複数回答可
YouTubeでのコント投稿も絶大な人気を誇る「レインボー」が、堂々の1位に輝いた。「ネタの切り口が鋭く、いつも新鮮で面白い」（高3・男子）といった芸人としての評価はもちろん、「ジャンボたかお」個人に対する熱い支持が目立つ。「ジャンボたかおさんがとにかく好き。結婚するならこういう人がいい」（高1・女子）、「画面越しからも人柄の良さが伝わってくる」（高2・女子）といったコメントが寄せられ、親しみやすさと誠実さを感じさせるキャラクターが、女子高生を中心に深く刺さっている。
◆今一番好きな声優は？
1位 花江夏樹 （14.5%）
2位 梶裕貴 （6.5%）
2位 宮野真守 （6.5%）
4位 花澤香菜 （5.0%）
5位 津田健次郎 （3.5%）
5位 山寺宏一 （3.5%）
7位 中村悠一 （3.0%）
8位 岡本信彦 （2.5%）
9位 増田俊樹 （2.0%）
9位 内山昂輝 （2.0%）
9位 木村昴 （2.0%）
※複数回答可
「花江夏樹」が、前回・前々回に続き3号連続で見事1位に輝いた。支持する理由として、ヒットアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』で主人公・竈門炭治郎役を熱演している点を挙げる声が圧倒的だった。また、アニメだけでなく「はま寿司の店内放送（ナレーション）で流れている声が好き」（高3・男子）といったコメントも多数。日常のさまざまなシーンで耳にする親しみやすさと、圧倒的な演技力の両立が、高校生からの高い支持に繋がっている。
◆今一番好きなモデル・インフルエンサーは？
1位 MINAMI （3.5%）
1位 桜 （3.5%）
3位 一生友子 （3.0%）
3位 長浜広奈 （3.0%）
5位 多田梨音 （2.5%）
5位 生見愛瑠 （2.5%）
7位 MON7A （2.0%）
7位 希空 （2.0%）
9位 むめい （1.5%）
9位 ゆいぴす （1.5%）
9位 古園井寧々 （1.5%）
9位 代田萌花 （1.5%）
9位 谷村優真 （1.5%）
9位 中町綾 （1.5%）
9位 平成フラミンゴ （1.5%）
※複数回答可
トップインフルエンサーとして長年絶大な支持を集める「MINAMI」と「桜」が、同率1位に輝いた。「MINAMI」に対しては、「車の運転もこなすなど、すべてにおいて完璧。可愛いうえにかっこいいから」（高3・女子）、「全部参考になる」（高1・女子）といった声が寄せられた。一方の「桜」には、「ずっと前から好き」（高2・女子）、「美意識が高くて憧れる」（高1・女子）などのコメントが。どちらも高校生にとって「理想のロールモデル」として、確固たる地位を築いている。
◆今一番好きなYouTubeチャンネル・TikTokアカウントは？
1位 一生友子 （5.5%）
1位 コムドット （3.0%）
3位 ララチューン【ラランド公式】 （2.5%）
4位 HIKAKIN （2.0%）
4位 レインボーコントチャンネル （2.0%）
4位 平成フラミンゴ （2.0%）
7位 iLiFE! （1.5%）
7位 Lazy Lie Crazy【レイクレ】 （1.5%）
7位 SixTONES （1.5%）
7位 つーさんとゆっぴ （1.5%）
7位 とうあ （1.5%）
7位 よにのちゃんねる （1.5%）
7位 東海オンエア （1.5%）
※複数回答可
前回調査に引き続き、YouTuber・TikTokerとして絶大な人気を誇る「一生友子」と「コムドット」が同率1位に輝いた。どちらのチャンネルも「企画が新しくて観ていて飽きない」（高2・女子）といった熱いコメントが多数寄せられており、視聴者との距離の近さと、安定した面白さが高い支持に繋がっている。3位には、お笑いコンビ・ラランドの公式チャンネル「ララチューン」が初のランクインを果たした。「YouTubeならではの独特な企画がとにかく面白い」（高3・男子）、「2人の掛け合いが最高」（高1・女子）などの声が集まっており、芸人ならではのトーク力とエッジの効いたコンテンツが、高校生の間でも大きな話題となっている。
◆今一番好きなキャラクターは？
1位 たまごっち （17.3%）
2位 モンチッチ （8.0%）
3位 ちいかわ （7.1%）
4位 エスターバニー （4.9%）
4位 ハローキティ（4.9%）
6位 パペットスンスン （4.0%）
7位 ラブブ （3.1%）
8位 アイカツ! （2.7%）
9位 ミニーマウス （2.2%）
10位 mikko characters （1.8%）
10位 クロミ （1.8%）
※複数回答可
「たまごっち」が見事1位を獲得。「ガチャガチャコーナーに行ってもいつも売り切れで買えない」（高3・女子）、「SNSでまめっちが虐められてるイラストがよく流れてくる」（高1・女子）といった声が多く寄せられ、かつて社会現象となった「たまごっちブーム」が令和の高校生の間で再来している。2位には、昭和・平成を代表するキャラクター「モンチッチ」がランクイン。3位の「ちいかわ」や4位の「ハローキティ」といった定番人気に加え、SNSで話題の「パペットスンスン」や、世界的に流行中の「ラブブ」がランクインしている点も大きな特徴だ。
◆今一番好きな曲は？
1位 好きすぎて滅！／M!LK （14.9%）
2位 爆裂愛してる／M!LK （7.0%）
3位 IRIS OUT／米津玄師 （5.8%）
4位 トンツカタンタン／クレイジーウォウウォ!! （3.7%）
5位 君セン！／iLiFE! （3.3%）
6位 404（NewEra）／KiiiKiii （1.2%）
6位 Blue Jeans／HANA （1.2%）
6位 lulu.／Mrs.GREENAPPLE （1.2%）
6位 MONTAGEM HIKARI／Belly Jay （1.2%）
6位 パズル／幾田りら （1.2%）
6位 ハッピーエンド／backnumber （1.2%）
6位 ハニカミ／Hey!Say!JUMP （1.2%）
※複数回答可
人気ダンスボーカルグループ「M!LK」が2026年2月18日にリリースした両A面シングル『爆裂愛してる／好きすぎて滅！』が、見事1位と2位を独占。「TikTokでもリアルでもよく見かける」（高3・男子）、「みんなが踊っている動画を投稿している」（高2・女子）といったコメントが多数寄せられ、SNSと連動した「M!LK旋風」が巻き起こっている。3位には、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌としてヒット中の米津玄師「IRIS OUT」がランクイン。2025年9月の映画公開以来、圧倒的な世界観でロングランヒットを記録しており、高校生の間でも「聴カラオケ行ったらみんな歌う」（高1・男子）と根強い支持を集めている。
◆今一番好きなテレビ番組は？
1位 今日、好きになりました。シリーズ （34.9%）
2位 ラヴ上等 （6.7%）
3位 それSnow Manにやらせて下さい （5.7%）
3位 水曜日のダウンタウン （5.7%）
5位 Golden SixTONES （4.8%）
5位 世界の果てまでイッテQ! （4.8%）
7位 月曜から夜ふかし （3.8%）
8位 LAST CALL （2.4%）
9位 リブート （1.9%）
10位 すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。 （1.4%）
※複数回答可
『今日、好きになりました。』シリーズが、本調査で5号連続の1位を獲得。シリーズやメンバーが入れ替わってもその人気は衰えを知らず、「ワクワクする展開しかない」（高2・男子）、「リアルタイムで感情移入できる」（高1・女子）といった熱いコメントが多数寄せられている。
◆ネクストトレンド10選
【アイテム】メロジョイスクイーズ
中国発のブランド「Mellojoy」が展開する、次世代のシリコン製スクイーズ。驚くほど柔らかく、握るとゆっくり元に戻る超低反発の質感が「癒やされる」と話題に。食べ物や動物を模した愛らしいフォルムも相まって、SNSを中心に爆発的な人気を呼んでいる。
【キャラクター】ギャルネコ
ギャルに憧れるネコの「ツナ」と、その仲間たちの日常を描いた作品。令和のギャルマインドを持つツナたちのポップなイラストと、肩の力が抜けた「ゆるい会話」のギャップが、高校生たちの間で「とにかく可愛い」と支持を集めている。
【人物】モナキ
純烈のリーダー・酒井一圭がプロデュースする4人組グループ。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のキャッチーな振付「ほんまやでダンス」がTikTokなどで話題となり、その親しみやすいキャラクターで注目度が急上昇している。
【人物】中井亜美
ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した、現役女子高生フィギュアスケート選手。リンク上の圧巻の演技はもちろん、SNSで見せる等身大でおちゃめな素顔も魅力。世界と戦う実力と親しみやすさを兼ね備え、同世代の憧れの的となっている。
【ポーズ】爆裂ポーズ
人気ダンスボーカルグループ「M!LK」の楽曲『爆裂愛してる』から生まれたトレンドポーズ。フレーズの「ば・く・れ・つ」に合わせて繰り出す中毒性のあるポーズが、プリクラや動画撮影の定番として話題沸騰中。
【アイテム】デコ防犯ブザー
防犯ブザーをラインストーンやシールで可愛くデコレーションした進化系アイテム。「防犯対策」という実用性を備えつつ、個性を出せるスクールバッグのチャームとして取り入れる高校生が増えている。
【アイテム】お菓子帳
人気沸騰中の「シール帳」のトレンドが「お菓子」へと進化。シンプルなアルバムにお気に入りのお菓子をコレクションしたり、友達同士で中身を交換したりと、アナログなコミュニケーションを楽しめるツールとして注目を集めている。
【スポット】KAWAII MONSTER LAND
2026年2月13日、原宿・竹下通りにオープンした複合型エンターテインメント施設。モンスターガールのショーやキャラクター「Choppy（チョッピー）」をモチーフにしたティーカップ型のライドなど、五感を刺激するカラフルな世界観が「原宿の最新人気スポット」として話題になっている。
【食べ物】マカロンシリアル
一口サイズのミニマカロンに牛乳を注いで食べる、海外発の贅沢なスイーツスタイル。カラフルな見た目の可愛さと、サクサク・しっとりした新感覚の食感が「1度は食べてみたい」と注目する高校生が急増中。
【ファッション】クラッシュデニム
90年代リバイバルアイテムとして、大胆なクラッシュデニムが再燃中。単なるダメージ加工を超え、より装飾的で「大胆にちぎれた」ようなエッジの効いたデザインが人気を集めている。
（modelpress編集部）
◆モナキ入選コメント
渋谷トレンドリサーチ、ネクストトレンドに選んでいただきありがとうございます！！モナキのデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をTikTokを中心にこんなにも沢山の方に踊っていただき、驚きの気持ちの方が大きいです…！見てくださっている皆様を少しでも笑顔にできるよう活動していきますので、これからもモナキをよろしくお願い致します！！
◆中井亜美入選コメント
ネクストトレンド10選に選んで頂きありがとうございます！今シーズンはシニアデビューの年であり、オリンピックにも出場した盛りだくさんのシーズンでした。来シーズンも良い演技をお届けできるように頑張ります！そして、私と同世代の若い人たちにフィギュアスケートの魅力を知って貰えたら嬉しいです！これからも応援よろしくお願いします！
◆調査概要
調査テーマ：2026年春のトレンド調査
調査対象：高校生男女（15〜18歳）
調査期間：2026年2月19日（木）〜2月25日（水）
調査方法：WEBアンケート調査
有効回答人数：200名
【Not Sponsored 記事】