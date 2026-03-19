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中小企業の社長はみんな〇〇ができない！キャッシュリッチになるための方法をプロが徹底解説！

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「中小企業の社長はみんな〇〇ができない！キャッシュリッチになるための方法をプロが徹底解説！」と題した動画を公開した。



動画では、市ノ澤翔氏が「これをすれば誰でも財務に強くなれる」と断言する方法を紹介。それは「利益を出しまくっている企業の決算書を分析すること」であるという。この実践を通じて、数字に強い経営者になるための具体的なステップを解説している。



市ノ澤氏はまず、財務に強くなることのメリットとして「経営を安定させる」「キャッシュリッチになれる」「業績も良くなる」の3点を挙げた。特に経営の安定については、強い財務状態、すなわち「潰れない会社」の姿を理解することで、自社の目指すべきゴールが明確になると説明。ゴールが分からなければ現在地とのギャップも把握できず、具体的な行動計画にも繋がらないと述べた。



その上で、財務に強くなるための具体的な方法を3つのステップで提示。1つ目は「決算書分析をする」こと。自社や、コメダ珈琲のような優良企業の決算書を分析する訓練が重要だという。2つ目は「簿記をマスターする」こと。最低限、簿記2級レベルの知識を身につけることで、決算書の内容を深く理解できるとした。3つ目は「常に数字を見て経営をしろ」ということ。年に1度の決算時だけでなく、最低でも月次で数字を確認し、現状と理想のギャップを埋めるための改善を続けることが、目標達成への近道だと語った。



一例として、コメダ珈琲の決算書を分析。自己資本比率が約40%と高く、約79億円の潤沢なキャッシュを持っている点を指摘。さらに、売上に対する当期純利益の割合が13～14%と非常に高く、収益力の高い会社であることが見て取れると解説した。



財務分析は「会社の健康診断」のようなものだと市ノ澤氏は語る。「手遅れにならないためにも年1回は確認しろ」と述べ、定期的に自社の財務状況を把握し、改善を繰り返すことが黒字経営への道筋となると締めくくった。