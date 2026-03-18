NTTドコモやKDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルが非常時事業者間ローミング「JAPANローミング」を4月1日に開始
|日本の移動体通信事業者（MNO）の4者が非常時事業者間ローミング「JAPANローミング」を4月1日に開始
NTTドコモおよびKDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルの移動体通信事業者（MNO）の5社は18日、非常時における通信の代替手段の提供を目的として、非常時の通信を支える非常時事業者間ローミング「JAPANローミング」を2026年4月1日（水）に開始すると発表しています。提供時期は大規模災害・障害などの非常時で、提供された場合には各社の公式Webサイトなどで提供方式・エリアなどが案内されるとのこと。
フルローミング方式は音声通話（緊急通報含む）およびSMS、データ通信（送受信最大300kbps）、緊急通報のみ方式は110や118、119といった緊急通報番号への発信のみが利用可能となります。対応機種は2026年春以降に発売された機種は順次対応予定で、それ以外の機種の対応状況については各社の公式Webサイトをご確認ください。
なお、仮想移動体通信事業者（MVNO）を契約している場合、緊急通報のみ方式では音声通話（緊急通報の発信）、フルローミング方式ではデータ通信を除いた音声通話・SMSを利用できるとのこと。各社ではは今後もネットワークの相互提供によって実現するJAPANローミングを重要な社会貢献の一環と位置付け、非常時における通信の確保に尽力するとともに誰もが安心して利用できる通信ネットワークの実現をめざしていくとしています。
携帯電話サービスは日常生活や経済活動に不可欠なライフラインであり、地震や台風などの大規模災害時や、通信設備の大規模障害発生時においても継続的に通信サービスを利用できる環境を整備することが重要で、携帯電話サービスの通信事業者5社はこれまでも非常時における通信代替手段として固定電話や公衆電話のほか、公衆無線LANサービス「00000JAPAN」などの無料Wi-Fiサービスの利用を呼びかけてきましたが、それらの代替手段が近くにない場合の通信手段の確保が課題でした。
そうした中で今回、大規模災害や大規模障害などによって契約の通信事業者の通信サービスが利用できない場合に他の通信事業者が救済用のネットワークを提供するJAPANローミングが開始されました。JAPANローミングは被災事業者の被害状況などに応じてフルローミング方式または緊急通報のみ方式の2種類が提供され、提供される方式は各社間で協議のして決められます。なお、JAPANローミングは災害などが発生した場合の代替手段であり、固定電話・公衆電話・固定インターネット回線や00000JAPANなどの他の代替手段も併せて利用することが案内されています。
|方式
|音声通話
|データ通信
|SMS
|フルローミング方式
|利用可能
（緊急通報含む）
|利用可能
（送受信最大300kbps）
|利用可能
|緊急通報のみ方式
|110（警察）、119（消防／救急）、118（海上保安庁）への発信のみ
（折り返し不可）
|利用不可
|利用不可
＜利用方法＞
・フルローミング方式
利用中のスマートフォン（スマホ）などがJAPANローミングに対応している場合、フルローミング方式では自動で他の通信事業者のネットワークに接続され、携帯電話のピクト（アンテナ情報）が「JPN-ROAM（JpnRoam）」と表示されます。
※ Android搭載機種でデータ通信を利用する場合にはデータローミング設定をオンにする必要があります。データローミングをオンにしたまま海外に渡航すると、予期せぬデータ通信料が発生する可能性があるためご注意ください。ただし、データローミングをオフのままでも利用できる機種もあるとのことです。
※ JPN-ROAMなどの表示が出ていても通信ができない場合はネットワークの選択方法を「手動選択」に設定することで改善することがあります。一覧から「JPN-ROAM D」または「JPN-ROAM K」、「JPN-ROAM S」、「JPN-ROAM R」のいずれかを選択してお試しください。なお、「手動選択」後はJAPANローミングの終了時に「自動選択」の設定に戻す必要があります。
・緊急通報のみ方式
緊急通報の発信が必要な場合のみ、以下（1）〜（3）の手順で利用してください。
（1）ネットワークを「手動選択（自動選択をオフ）」に設定の上で契約中の事業者以外のネットワーク名を選択してください。
|事業者
|ネットワーク名
|NTTドコモ
|「NTT DOCOMO」「DOCOMO」「44010」
|KDDI、沖縄セルラー
|「KDDI」「KDDI_50」「44050」
|ソフトバンク
|「SoftBank」「44020」
|楽天モバイル
|「Rakuten」「44011」
※ 「自動選択」の状態でご利用いただける場合もあります。
（2）「圏外」と表示されますが、繰り返して発信を試します。
（3）緊急通報が終わったらネットワークの選択方法を「自動選択」の設定に戻します。設定を戻さない場合はJAPANローミングの提供終了後に平常時の通信が利用できないのでご注意ください。
記事執筆：memn0ck
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