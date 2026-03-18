ZTEジャパンは、nubiaブランドの新製品で、5G対応のSIMフリースマートフォン「nubia S2 Lite」を19日に発売する。価格は2万9800円。

「nubia S2 Lite」は、チップセットに「UNISOC T8100」を搭載したAndroidスマートフォン。ディスプレイは6.7インチを備え、120Hzのリフレッシュレートに対応する。バッテリー容量は5100mAhで、3年後でも最大容量の92％を維持するとうたう。

OSはAndroid 15を採用。生体認証は指紋認証と顔認証に対応し、3.5mmイヤホンジャックも備える。本体はMIL-STD-810H準拠の耐衝撃性能に加え、IPX5／IPX8／IPX9の防水、IP6Xの防塵性能を備える。このほか、FeliCaに対応する。

項目 内容 OS Android 15 SoC UNISOC T8100 メモリ 最大8GB（4GB＋拡張4GB） RAM／128GB ROM（microSDXC 1TB対応） ディスプレイ 6.7インチ FHD＋（120Hz） カメラ リア：5000万画素／フロント：800万画素 バッテリー 5100mAh、PD3.0急速充電（最大27W） SIM nanoSIM＋eSIM（デュアルSIM） 通信 5G／4G LTE 防水・防塵 IPX5／IPX8／IPX9、IP6X 耐衝撃 MIL-STD-810H準拠 その他 FeliCa対応、指紋認証、顔認証、3.5mmイヤホンジャック