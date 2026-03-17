売れっ子プロデューサー佐久間宣行氏のYouTube番組『佐久間宣行のNOBROCK TV』に出演した芸歴7年目のグラビアモデルが、番組でドッキリを仕掛けられた結果、思わぬ形で話題となっている。

「注目が集まっているのは、3月11日に『【消す】インパルス板倉、殺し屋かと思ったら画像加工してるだけドッキリ』のタイトルで配信された同番組に、ドッキリのターゲットとして出演した月野ももさんです。ニセ番組の収録のテイで呼び出された月野さんは、仕掛け人の『インパルス』板倉俊之さんと楽屋で2人きりの状態で企画がスタート。芸能界の闇を匂わす板倉さんは、携帯電話で誰かと話しながら『消せばいいんだろ、いつも通り』などと言いながら、パソコンをいじるという行動を繰り返しました。

気まずい雰囲気が流れるなか、板倉さんは『忠告しとくと、月野さんも恨み買わないようにしたほうがいいよ』などと不穏な発言を連発。板倉さんがいなくなった隙に、月野さんはマネージャーに電話して『今来れないですか？』と聞くなど、かなり焦った様子でした。その後、楽屋を訪れたディレクターが、月野さんに『板倉さんは“業界の掃除屋”と言われていて、依頼を受けて芸能人を消す仕事をしている』『○○と○○も板倉さんに消された』などと嘘の密告。板倉さんが楽屋に戻ってくると、板倉さんとやり取りする月野さんは明らかに動揺を隠せない様子を見せていました」（スポーツ紙記者）

“業界の掃除屋”を演じる板倉との20分近いやり取りが繰り返されたあと、佐久間氏が、ドッキリであることを告げに楽屋へ。「おつかれさまです」と告げる佐久間氏に、月野は「え？ え？ どういうこと？ え？ え？」と、なかなか状況が飲み込めず。ドッキリであったことを伝えられると、水色のブラウスを着ていた月野は「本当にわからないです！」と困惑しつつ、両腕を上げて「でも、脇汗がめっちゃヤバいです」と、一目でわかる大量の脇汗を公開した。

グラビアアイドルとしては本来隠したいはずの部分を、パニックのあまり潔くさらけ出した月野に対し、視聴者からは称賛のコメントが相次いだ。

《脇汗を普通に見せた所でこの人めちゃくちゃ好感持てるなって思った》

《脇汗でファン1000人は増えそう》

《月野もも再登場希望》

動画は3月17日現時点で121万回の視聴回数を記録するヒット回となっている。

「月野さん自身は、動画が配信された11日にXを更新。《ノブロック TVに初出場でドッキリ仕掛けられました! ビビりすぎて脇汗止まらなかっです… 是非見てください》と投稿。板倉さんに仕掛けられたドッキリに、大量の脇汗をかくほど動揺していたことを明かした月野さんに対して、『脇汗最高でした』といったコメントが多く集まっています。本来であれば、人に見られたくない、見せたくないはずの『脇汗』から興味を持たれて、月野さんのフォロワーが増えるという現象が起きているようです」（同前）

本人すらも予想していなかったであろう「脇汗」で、一気に注目度が高まっている月野。まさかの「脇汗グラドル」として、ここからの彼女にも注目だ。