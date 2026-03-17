大谷がドジャースキャンプに再合流

ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、アリゾナ州グレンデールでシーズン開幕に向けてキャンプ地に再合流した。野球日本代表「侍ジャパン」が14日（同15日）の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫してからわずか2日。再始動の早さに驚きの声が上がっている。

この日、大谷は合流すると壁当てやキャッチボール、遠投など投手メニューをこなした。終了後には子どもへサインを行う“神対応”もあった。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は16日（同17日）に「大谷は数日以内に打者として復帰する。ブルペン投球も行う予定だ」と語った。

WBCでは投手での登板はなく、打者に専念。13打数6安打の打率.462、3本塁打、7打点、OPS1.842と日本代表を牽引する活躍を見せた。しかし準々決勝のベネズエラ戦で敗退すると、15日（同16日）に自身のインスタグラムで「望んだ結果には届かず、自分の不甲斐なさを痛感しています」と投稿し、自らを責めていた。

失意からわずか2日での再始動。SNSでは「大谷さん、もう始動。ホントにすごい人だわ。もう前を向いてる」「大谷さんはもう始動ですか」「ドジャース合宿に戻ったのかぁー。早いな」「帰ってくるの早すぎっす」「大谷翔平さんの再始動、早いですね。悔しさを力に変えてまた前へ進む姿、やっぱりかっこいいですね」と驚きの声が上がっていた。（Full-Count編集部）