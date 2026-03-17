東京都は１７日、今年１月以降の都内での麻疹（はしか）の累計感染者数が、昨年１年間に並ぶ３４人に達したと明らかにした。

職場や学校での感染が疑われるケースが複数あるといい、新宿区内の飲食店では従業員９人のはしか患者が集団発生した。都は感染が急速に拡大しているとして、都民にワクチン接種や抗体検査などを呼びかけている。

都によると、今月６日以降、新宿区内の飲食店で２０歳代の男性従業員９人がはしかに感染していたことが判明した。発熱や発疹などの症状があり、１人が入院中。いずれも最近の海外渡航歴はなかった。ワクチン接種歴は７人が不明で、２人は２回接種していた。管轄保健所が接触者の特定を進め、健康観察を継続している。

１月以降の年齢別の感染者数は、▽１０歳代１０人▽２０歳代１５人▽３０歳代６人▽４０歳代２人▽５０歳代１人――。昨年は海外渡航歴のある人の感染が中心だったが、今年は渡航歴のない人も含め急速に増加している。

はしかはワクチン接種で９５％程度の人が免疫を獲得できるとされ、都の担当者は「不安のある人は抗体検査もできる。医療機関に連絡して相談し、検査や接種をしてほしい」と呼びかけた。

また、医療機関を受診する際には事前に連絡し、公共交通機関の利用を控えて指示に従って受診するよう改めて強調し、「発熱など体調不良の時には外出を控え、自宅で療養してほしい」と訴えた。