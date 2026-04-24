はしか」の感染者数が2020年以降で最も多くなる中、上野厚生労働大臣はワクチン接種などを呼びかけました。「はしか」は空気感染などで広がり、感染力が非常に強く、発熱や発疹などの症状が出て、重症化すると死亡することもあります。2026年これまでの感染者数は299人と、2025年1年間の累計をすでに超えています。また、2020年以降では感染者数が最多となっていて、上野厚労大臣はワクチンの接種などを呼びかけました。（フジテ