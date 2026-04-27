インフルエンザの10倍の感染力があるという「はしか」。東京都の「はしか」の感染者数は203人で、すでに過去10年で最多となっています。【写真で見る】「はしか」感染〜発症までは？症状は？新宿区の小学校で47人が「はしか」に感染新宿区の小学校では集団感染が発生し、一時、学年閉鎖になりました。児童と教職員合わせて47人の感染が確認されています。都内のクリニックでは「はしか」の感染が疑われるケースも多々あるようで