麻疹（はしか）の患者数が、今年に入って１９日までで累計３６２人（速報値）になったと、国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）が２８日発表した。１９日までの直近１週間は５７人に上り、前週（６２人）に次ぐ多さとなった。発表によると、都道府県別の累計患者数は、最多の東京が１５３人で、神奈川が３６人、鹿児島が３４人、千葉が２４人で続いた。埼玉も２２人で、首都圏で多くなっている。はしかは感染力が非常に強く