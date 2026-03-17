様々な人気キャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニーキャラクター『くまのプーさん』のランチグッズが登場！

人気アーティストTarout（タロアウト）氏が描き下ろしアートの「くまのプーさん」たちの、ポップでかわいいアクリルコップやシールボックスなどがラインナップされています☆

スケーター ディズニー『くまのプーさん』ランチグッズ

販売店舗：松屋銀座「原作デビュー100周年記念・くまの​プーさん​展」にて、2026年3月17日（火）より先行販売

※終了後、スケーター公式オンラインショップをはじめ、全国の量販店、専門店、雑貨店などで販売開始

スケーターから、ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」を、人気アーティストTarout（タロアウト）氏が描き下ろしたアートの新しいランチグッズシリーズ全6種が登場！

「くまのプーさん」や「ティガー」「ピグレット」といった個性豊かなキャラクターたちが、風船を持って空を飛んだり、楽器を演奏したりする愛らしい姿が描かれています。

開ける楽しさが味わえるミステリーボックス仕様のランチ巾着をはじめ、アクリルコップや音の鳴らない箸箱セットなど、デザイン性だけでなく機能性も兼ね備えたラインナップ。

日々のランチタイムや食卓の時間を、より特別で快適な時間へと導きます。

ミステリーボックス ランチ巾着M BOX (くまのプーさん/タロアウト)

価格：6,930円（税込）

内容：6枚入

全6柄（シークレット1柄含む）の中からランダムで1種が入っているランチ巾着の、6枚入りボックスセット。

箱を開けるまでどのデザインが出るか分からない「ミステリーボックス仕様」で、ドキドキ感も楽しめます☆

アクリルコップ (くまのプーさん/タロアウト A/B)

価格：各858円（税込）

サイズ：81.5×90mm

容量：280ml

種類：全2種

透明感のあるアクリル素材を使用した、日常使いに最適な280mlサイズのコップ。

風船を嬉しそうに持つ「プーさん」たちに楽しい気分になれる、2種類のデザインがラインナップされます。

音の鳴らない箸・箸箱セット (くまのプーさん/タロアウト)

価格：880円（税込）

サイズ：約190×31×13mm（ハシ18cm）

仕様：食洗機対応

食洗機にも対応している「音の鳴らない箸・箸箱セット」

毎日のお手入れの手間を軽減し、家事の時短につながります☆

また、持ち運びの際にカチャカチャとした不快な音が鳴りにくい設計も嬉しいポイント。

移動中の静かな環境でも、周囲を気にすることなく快適に持ち運ぶことができます！

シールボックス500ml 2個入り (くまのプーさん/タロアウト)

価格：1,100円（税込）

サイズ：178×119×55mm

容量：500ml×2個

食材の保存やランチボックスとしても活用できる、500mlサイズの容器2つセット。

多彩なシーンで活躍する実用的なグッズです☆

ラウンド型フードコンテナーS/M (くまのプーさん/タロアウト)

価格：1,320円（税込）

サイズ：M/約112×70mm、S/約96×62mm

容量：M/400ml、S/230ml

サイズ違いの2つの容器がセットになっており、用途に合わせて使い分けができる便利なフードコンテナー。

食材の保存や、お弁当のデザート入れとして活躍してくれます。

かわいいだけでなく、ランチタイムを豊かにしてくれる工夫がいっぱいのランチグッズ！

Tarout（タロアウト）氏の描き下ろしイラストをデザインした、ディズニー『くまのプーさん』ランチグッズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売されます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

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