ドジャースのロバーツ監督が16日(日本時間17日)、取材に応じ、WBCで準々決勝敗退となった大谷翔平選手や山本由伸投手について語りました。

準々決勝では山本投手が尻上がりに調子を上げて、4回2失点。大谷選手は先頭打者ホームランを放つなど、ともに日本を引っ張りましたが、5-8で敗戦。連覇には届きませんでした。

大谷選手はすでにチームに合流。山本投手は近日中に合流予定ですが、この日指揮官が「開幕戦の先発投手は、山本由伸投手に決まりました」と2年連続で大役を託すことを明かしました。

報道陣からはWBCでの疲れは心配しているかと聞かれ、「していません。準備が出来ていると思います」と言及。

またWBCで優勝できなかったことへのモチベーションの影響については、「もちろん、WBCで優勝できないのは気分のいいものではありません。ただ、彼らの目標は、今年ドジャースでチャンピオンになることだと思います。今からは、ドジャースでのシーズンに集中しているのではないでしょうか。もちろん悔しさはあると思いますが、それでも今年の優勝に向けて集中していくのではないかと思います」と2人がシーズンへ切り替えてくることを強調しました。

WBCでは、山本投手が2試合の先発で6回2/3を投げて1勝、防御率2.70。大谷選手は4試合で打率.462、3本塁打、7打点、OPS1.842の成績で日本を引っ張っていました。