◆米大リーグカージナルス―ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースのロバーツ監督は２日（日本時間３日）、試合前に取材に応じ、大谷翔平投手の次回登板については５日（同６日）の敵地・アストロズ２戦目になると明かした。２８日（同２９日）は、投手専念で今季５度目の先発マウンドに上がり、６回５安打２失点（自責１）９奪三振。ド軍移籍後最多となる１０４球の熱投で開幕から５