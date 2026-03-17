【RIZIN】平本蓮「LMS王座を返上しました」次に狙うはUFCの“最高にイカした”ベルト!?
右肩の負傷により欠場中の格闘家・平本蓮が16日、自身のSNSを更新し、保持していたLMS（LAST MAN STANDING）の王座を返上したことを報告した。さらに、次のターゲットとしてUFCの“最高にイカした”ベルトに狙いを定めた。
【写真】平本蓮が誹謗中傷アカウントの情報提供を呼びかけ
平本は2024年7月の『超RIZIN.3』で朝倉未来に1ラウンドでKO勝利し、この試合の勝者のために創設されたLMSのベルトを獲得。自身が出演するイベントに持参するほか、自宅に飾った写真をSNSでアップするなど、大切に保持していた。
しかし、突然の返上を宣言。さらに、「次はBMFを目指します」と、UFCのBMF（Baddest Mother Fucker※「最高にイカした奴」のスラング）ベルト獲得に意欲を見せた。BMFベルトは、2019年11月の『UFC 244』でホルヘ・マスヴィダルvs.ネイト・ディアスの勝者のために創設。マスヴィダルが3ラウンド終了時にTKO勝利し、立会人のドウェイン・ジョンソンからベルトが贈られた。
その後、23年7月にジャスティン・ゲイジーが第2代王者に、24年4月にマックス・ホロウェイが第3代王者に、26年4月にチャールズ・オリベイラが第4代王者となっている。
かねてから、将来的なUFC挑戦を公言していた平本。今回の投稿はそのための第一歩となるのか。右肩の負傷により、朝倉未来戦からリングは遠ざかっているだけに、まずは万全の状態に戻してからの復帰が待たれる。
なお、この投稿に批判的な反応をしたアカウントに対して、平本は「悪質な誹謗中傷なので怖いので震えて眠れません！」と取り上げ、情報提供者には謝礼を払うと約束するなど、相変わらずのSNSムーブも見せている。
【写真】平本蓮が誹謗中傷アカウントの情報提供を呼びかけ
平本は2024年7月の『超RIZIN.3』で朝倉未来に1ラウンドでKO勝利し、この試合の勝者のために創設されたLMSのベルトを獲得。自身が出演するイベントに持参するほか、自宅に飾った写真をSNSでアップするなど、大切に保持していた。
その後、23年7月にジャスティン・ゲイジーが第2代王者に、24年4月にマックス・ホロウェイが第3代王者に、26年4月にチャールズ・オリベイラが第4代王者となっている。
かねてから、将来的なUFC挑戦を公言していた平本。今回の投稿はそのための第一歩となるのか。右肩の負傷により、朝倉未来戦からリングは遠ざかっているだけに、まずは万全の状態に戻してからの復帰が待たれる。
なお、この投稿に批判的な反応をしたアカウントに対して、平本は「悪質な誹謗中傷なので怖いので震えて眠れません！」と取り上げ、情報提供者には謝礼を払うと約束するなど、相変わらずのSNSムーブも見せている。