女優の市川由衣（40）が16日、大阪市内で行われた主演短編映画「柊吾のこと」（監督犬童一利、製作ヤマト住建）の舞台あいさつ＆トークショーに登場した。

市川は、不登校の息子・柊吾、多忙な夫とのすれ違いに悩みながらも、スーパーで働き家族を懸命に支える主婦・秋帆を演じた。役について「自分自身も小学3年生の母で、私生活で感じていることをリアルに生かせる」と感じたという。

また、「自分も不登校だった時期もあった」と告白。「なので母と子ども、どっちの気持ちも分かる」と語った。

「私も自分が辛いときとか小学生の時に学校に行けなかった状況の時に、すごくエンタメに救われた。“このドラマの続きが見たいから来週までは頑張ろう”とか」と回想。「居なくなってしまいたいぐらい辛い時もあったんですが、エンタメの力に救われたなっていうところが子どものころからあった。というのもあって役者を志した」と打ち明けた。

出演オファーに「最悪な気持ちになった日があってもまた明日が来ると伝えられたらと思って役を受けた」と笑顔。「こういった映画が誰かのネガティブな気持ちとか頑張るきっかけやヒントになったらと思います」と呼びかけ、拍手が起こった。

市川は2015年9月に俳優戸次重幸と結婚。16年9月に第1子となる男児、20年9月に第2子の男児を出産している。