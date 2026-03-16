◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 米国ードミニカ共和国（2026年3月15日 フロリダ州マイアミ）

米国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝でドミニカ共和国と対戦。両チームの豪華ラインナップがネットで話題となった。

スター軍団同士の注目の一戦。米国のスタメンには2番ブライス・ハーパー（フィリーズ）、3番アーロン・ジャッジ（ヤンキース）、4番カイル・シュワバー（フィリーズ）とMLB本塁打王経験者が並ぶ超豪華強力打線となった。投げては、昨季のナ・リーグ、サイ・ヤング賞投手ポール・スキーンズ（パイレーツ）が先発を務める。

対してドミニカ共和国も1番フェルナンド・タティス（パドレス）から打順が始まる。中軸には3番フアン・ソト（メッツ）、4番ウラジーミル・ゲレロ（ブルージェイズ）、5番マニー・マチャド（パドレス）と、豪華メンバーが並んだ。

ネットでは「月曜の朝から目が覚める豪華メンバー」「豪華すぎて笑うしかない」「国を背負って一流メジャーリーガーが戦うのヤバい！」「もうオールスター戦レベル」「事実上の決勝戦だろ！」「オールスター級の打線対決」などの声が上がった。