お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。MCとしてのお笑いコンビ「ダウンタウン」浜田雅功（62）の凄さを語った。

今回は、実業家としても活躍する西野が、お金になど関する授業の第2弾で、西野は人材育成について上司が「人としてモテるのがめちゃくちゃ大事」と語った。

西野は番組のMCを例に取り、出演者が役者、芸人、モデル、アイドルなど多岐に渡り、全員がトークがうまい訳ではないことから、話しやすい空気を作るために収録前に話し掛けることが重要とし「いいMCはそれするんですよ。いいMCはモテるんです」と語った。

その方法としては「めっちゃリアクション取るとか、めっちゃ笑うとか、ほめるとか。当たり前ですけど、一番笑っている人のところに人は集まる。人が集まれば情報が集まる」とし「ダウンタウンの浜ちゃんとかめっちゃ笑ってくれる」と明かしたもの。お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑も「誰よりも笑ってますよね」とうなずいた。

西野はさらに「あと、浜ちゃんのツッコミは、音が鳴るだけで痛くない、というのは嘘です。音相応の痛さがある」と明かし笑いを誘っていた。