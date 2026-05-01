今年4月、新潟県長岡市の山中で発見された遺体について、警察は長岡市に住む25歳の男性であることが判明したと発表しました。 死亡したのは、長岡市に住む25歳の男性です。 4月25日午前10時過ぎ、長岡市麻生田町地内の山中で山菜採りをしていた男性から「山の中で人が倒れている」と110番通報がありました。 警察によりますと、遺体は土の上でうつ伏せの状態で倒れていて、死亡した時期の特定が難しいほど腐敗していたというこ