俳優のディーン・フジオカ（45）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。持病を明かす場面があった。ディーンは1980年に福島県須賀川市で生まれ、高校卒業後に米国の大学に留学した。理由について「花粉症がきつくて、日本にいるのしんどいなってなって」とぶっちゃけ、「でまあITを勉強するっていうんで、国外逃亡を」と続けた。スタジオからは驚きの声が上がったが「そのあと分かったん