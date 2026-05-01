お笑いタレントのヒコロヒーが１日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」に出演。ＳＮＳで目撃した理不尽なコメントに怒りをあらわにした。Ｎｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」の話題になり、ヒコロヒーは「私、全部見たんですけど、めっちゃ面白いんですよ」とニッコリ。同ドラマでは故・細木数子さんを女優の戸田恵梨香が演じているが「戸田さんは骨格もすごい華奢でいらっしゃるんですけど、私は実際、現場で戸