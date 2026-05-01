今年のゴールデンウィークは天気が短い周期で変化し、たびたび荒天が予想されます。2日(土)は九州から関東では天気が回復しますが、東北や北海道で暴風の恐れがあります。3日(日・憲法記念日)から4日(月・みどりの日)は再び低気圧や前線の影響で、全国的に雨や風が強まるでしょう。九州から東海では警報級の大雨となる恐れもあります。今日1日午後も雷雨に注意2日(土)は東北で暴風に警戒今日1日(金)は、前線を伴った低気圧の影響