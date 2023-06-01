前節２発のフェイエノールト上田綺世がまた２ゴール！ 同点＆逆転弾ゲット、今季の得点数を22に伸ばす
上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地３月15日、エールディビジ第27節でエクセルシオールとホームで対戦している。
前節２ゴールの上田が先発、怪我の渡辺がメンバー外となったフェイエノールトは、28分に先制点を奪われる。
それでも後半に入って58分、左からのボスのクロスをボックス内で上手く収めた上田がワントラップからアウトサイドにかけたシュートでネットを揺らして同点弾を挙げる。
さらに上田はその直後にも、スターリングの絶妙なスルーパスに抜け出して、冷静に右足で流し込んで勝ち越し弾を決めてみせた。
２試合連続で２ゴールをマークした上田は、今季の得点数を22に伸ばしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スターリングのスルーパスから上田綺世が鮮やかな逆転弾！
前節２ゴールの上田が先発、怪我の渡辺がメンバー外となったフェイエノールトは、28分に先制点を奪われる。
それでも後半に入って58分、左からのボスのクロスをボックス内で上手く収めた上田がワントラップからアウトサイドにかけたシュートでネットを揺らして同点弾を挙げる。
さらに上田はその直後にも、スターリングの絶妙なスルーパスに抜け出して、冷静に右足で流し込んで勝ち越し弾を決めてみせた。
２試合連続で２ゴールをマークした上田は、今季の得点数を22に伸ばしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スターリングのスルーパスから上田綺世が鮮やかな逆転弾！