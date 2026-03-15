ヤクルトがつば九郎の活動再開を発表…出陣式でビジョンに映し出された

活動休止中のヤクルトの人気マスコット「つば九郎」が帰ってきた。15日に神宮球場で行われたオリックスとのオープン戦後に出陣式を実施。その最後、大型ビジョンに姿が映し出された。SNSでは「つば九郎の姿見られて涙止まらんのだが」と即座に話題を呼んだ。

球場がどよめいた。「出陣式を終了します」とのアナウンスの後、大型ビジョンにはつば九郎の後ろ姿が。さらに“鳥小屋”からグラウンドを覗く様子も。ナインも指をさして笑顔を見せるなど大歓迎だった。

つば九郎は昨年2月に担当者が死去したため活動を休止。それでも神宮球場ではグッズを身につけるファンが多く、“復活”が待たれていた。球団はこの日、今季からの活動再開を正式発表。神宮開幕戦となる31日の広島戦からグラウンドに帰ってくる。

“チラ見せ”されたつば九郎に、ファンは「おかえり待ってたよ」「鳥小屋にいるつば九郎の安心感よ」「ちゃんとつば九郎だったな」つば九郎だ 泣いてしもた」「久しぶりにつば九郎が動いてるところ見て涙出た」「つば九郎ついに復活！」「おかえりつば九郎」など歓喜の声を上げた。（Full-Count編集部）