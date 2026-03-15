≪変顔のカリスマホスト逮捕≫「カネなんてすぐに稼げる」と豪語の3億円ホストが女性客に「いただきマニュアル」で詐欺を指示か　男性から56万円詐取

女性客を使って50代男性から現金56万円を騙し取らせた“自称・ホスト”の男が詐欺容疑で逮捕された。男は歌舞伎町で3年連続で年間億単位を稼ぐ、人気グループ店でも上位の現役ホストだった。高級時計好きで知られ、ロレックスほか８つの時計の総評価額は１億2000万円だという。「お金なんてすぐ稼げるじゃないですか」と豪語していた男は、いかにして女性客に詐欺行為を指示していたのか。

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「たおさんは『顔出しNG』の独自の売り方をしていました」

3月9日に詐欺容疑で逮捕されたのはホストの佐々木領容疑者（32歳）。2024年、佐々木容疑者の客だった江幡菜桜容疑者（25歳）と共謀し、埼玉県在住の50代の男性から「学費を滞納している」などと虚偽の説明をしたうえで現金56万円を騙し取った疑いが持たれている。また、騙し取った金の大半を、佐々木容疑者の指名料として使わせていたという。

佐々木容疑者は、億単位を売り上げるレジェンドホストや多くのトッププレイヤーが輩出する大手ホストグループ内にあるホストクラブの“幹部”で、源氏名は“たお”。このグループは1店舗から全国各地に展開する巨大組織に成り上がったことから“軍隊”とも呼ばれていた。ホストに詳しい女性ライターは言う。

「たおさんは逮捕される直前まで出勤していました。たおさんが所属するホストグループは、ホストに対して礼儀やマナーはもちろん『どんなに少額の客でも姫様扱いしろ』と徹底的に教育しています。そんななかでも、たおさんは『顔出しNG』の独自の売り方をしていましたね」

あるウェブサイトに掲載された佐々木容疑者のインタビューによれば、「端整な顔立ちを変顔で隠す」という“キモいブランディング”で独自の地位を築いてきたという。送検時の“たお”こと佐々木容疑者は痩せて色白の薄い顔立ちだった。前出のライターは続ける。

「SNSや動画などではなるべく顔は出さず、店に会いに来てもらって女性客それぞれが求めるテンションで盛り上げて指名させる手法を徹底していました。そしてなによりも彼は左目が生まれつき見えず、それを女性客にも言っていた。『この人を応援したい』『私が支えてあげたい』と思わせるのが上手で、今年春には自身がプロデュースする店もオープンする予定だったみたいです」

「男性からお金を騙し取るための嘘のつき方の指示も的確だったんじゃないか」

佐々木容疑者の今回の容疑は詐欺であり、一部報道によれば、女性客には金を騙し取るための“いただきマニュアル”を共有していたようだ。佐々木容疑者と仕事上の交流があったという女性は「私はそのマニュアルは見たことはないし、たお君がお客さんに詐欺を指示してたとは驚きです」と戸惑いながらも、こう話す。

「たお君は後輩にも誰にも低姿勢だし言葉遣いも丁寧ですごく良い人でした。暴言や暴力などの噂も聞かないし。でも自分のハンデで情けを買うみたいなトークは上手かった。だから太客よりも中太客の女性が何人もいて助けてもらっていました。だからこそ、男性からお金を騙し取るための嘘のつき方の指示も的確だったんじゃないかなって思います」

佐々木容疑者は共犯として逮捕された江幡容疑者に金を騙し取る会話術を教え、江幡容疑者は50代男性から「学費を滞納している」などと嘘をついてお金を騙し取っていたようだ。男性が金を騙し取られたのは2024年3月のことである。前出の女性は言う。

「2024年といえばまさに、たおさんが３年連続で年間３億円の売上記録を出していた最中のことです」

佐々木容疑者は売上を維持するために罪を犯したのか。女性は佐々木容疑者の言動を振り返りながらこう言う。

「『締め日のギリギリのところで一撃で使ってくれるんだよね？』って言ってたのを覚えています。ホストにとって年間売上を争ってる時は、たった１万円でも重要ですからね。色恋するタイプではなかったけど、話術は上手かったと思う」

佐々木容疑者はハイブランドの時計やアクセサリーをいくつも所持していたという。

「前職はハイブランドのバイヤーをしていたからか、高級時計が大好きで私が会った時はリシャール・ミルっていう6200万円する時計を身につけていました。あとは650万円のブルガリの三連ブレス、ブランド名は知らないけど1200万円のネックレスとか。そういうハイブランドのものを身につけるのも『後輩にとって憧れの上司でいるために』って言ってましたね」

佐々木容疑者が出演する動画では、「（自身が持つ高級時計は）ロレックス２本にリシャール・ミル２本にブルガリ…総資産は１億2000万円です」「お金なんてすぐ稼げる」などと豪語していた。

佐々木容疑者は警察の調べに対し、詐欺で得た金は「ホストクラブで使ってもらう」ためだったとし、江幡容疑者から「数千万円は貢献してもらっている」と供述し、容疑を認めているという。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班