ふぉ〜ゆ〜結成15周年！全15回の特別番組が配信決定　メンバー4人も拍手で大喜び

福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介――。メンバー全員の名前に“ゆう”がつく4人組アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜。

CDデビューをせずにジュニアを卒業した、自他ともに認める“異色のアイドル”として第一線を走り続ける彼らが、4月1日に結成15周年を迎える。

TELASA（テラサ）では、そんなふぉ〜ゆ〜の結成15周年を記念した特別番組『ふぉ〜ゆ〜「15」Songs & Stories』の独占配信が決定。

CDこそ出していないものの多数のオリジナル曲を持ち、確かな歌唱力とダンススキルで人々を魅了し続ける彼らが、「出演して歌いたい」と熱望していた“音楽番組”が誕生。

3月15日（日）から、どの曲を歌うか、どんな企画を実現したいかなど、4人のやりたいことがあふれて止まらない打ち合わせ風景を収めた“エピソード０”といえる《導入編》の独占配信がスタート。

はたして、15周年にちなんで全15回で構成される予定の特別番組の内容とは？

まずは、“打ち合わせ”とだけ聞いてやってきたメンバーに番組決定を報告。

すると、最初は何が起こっているのか理解できずに混乱していた4人も「うお〜！」と拍手で大喜び。

番組スタッフから「がっつり歌う音楽番組」と言われ、いざ打ち合わせが始まると、辰巳は「オリジナル曲は30曲くらいあるんですけど、CDデビューをしていないので、4人で歌番組に出ることがないから…」としみじみ。

福田も「15周年なんですけど『歌ってくれませんか？』と言われたのは初めて」と語るなど、喜びもひとしお。どの楽曲を歌いたいか考え始めると、「思い出ありすぎ…」と感無量だ。

さらに、「僕らの場合、“おともだち”（ふぉ〜ゆ〜のファンネーム）も出演者なんです！」と、ファンと一緒に歌いたい曲や“おともだち”が喜んでくれる曲、ステージのセットやカメラワークへの憧れなどが続出する。はたして、悩み抜いた4人が披露する楽曲とは？

ほか、ゲストとして来てほしい先輩や後輩、やってみたいロケ企画なども大連発。すると、メンバーが「行ったら泣いちゃうかも…」と口をそろえて語るエモすぎる場所や、当時の思い出話も次々に飛び出す。