タレントで俳優の“めるる”こと生見愛瑠が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。ステージの先端でファンサービスを行うと、悲鳴にも似た歓声が上がった。

【画像】爽やかタンクトップが似合う生見愛瑠（全身姿も）

「2nd FASHION SHOW STAGE」の「Outfitter lab」ブロックに登場した生見は真っ白なタンクトップの上にブラウン系のジャケット、デニムを合わせたスタイリングでランウェイを闊歩。ナチュラルなスタイリングと煌めく美貌に「めるる綺麗！」「めるるめっちゃ美しい」「輝いてる」など絶賛の声が上がった。

そしてステージの先端に辿りつくと、生見はファンの方を見ながらウィンクを行うファンサービスを披露。客席からは悲鳴にも似た歓声が上がっていた。

生見は2002年3月6日生まれ、愛知県出身。小学館『CanCam』の専属モデル。2022年7月には『モエカレはオレンジ色』にヒロインとして映画初出演を果たし、同作品にて第46回日本アカデミー賞『新人俳優賞』を受賞。2024年、TBS系火曜ドラマ『くるり〜誰が私と恋をした？〜』でGP帯連続ドラマ単独初主演を務めた。数々の企業CMに出演するほか、ドラマの主演を務めるなど女優や声優としても活躍している。



「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行う。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）

