WBC準々決勝

野球のワールド・ベースボール・クラシックは13日（日本時間14日）、米ダイキン・パークで米国―カナダ戦が行われた。米国のクレイトン・カーショー投手が試合中に見せた行動に、ネット上のファンは笑いを誘われていた。

この準々決勝を最後に、米国のロースターを外れると米メディアに報じられているカーショー。ブルペンで待機していたが、6回に立ち上がって移動。銀色の缶を受け取っていた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xでは「クレイトン・カーショーが、アメリカ対カナダの準々決勝の真っ最中にビールを手に取った（笑）」と伝えられ「今日がカーショーにとって、米国ロスターとしての最終日だ。だから、冷えたビールを片手に試合観戦するくらいいいよね！」としていた。

WBCでカーショーはまだ登板なし。この缶をどうしたのかは定かではないが、米ファンからは「まじかよ（笑）」「気に入った！」「彼を責めることはできないよ」「爆笑、これでこそ史上最高選手だ」「史上最高なんだから、やりたい放題やったっていいだろ」「ここ最近で一番最高なものを見た。こういうの、マジで大好き（笑）」「おじさんは、ただただ楽しみたいんだよ。それで彼に投げさせてみて」などと反響が集まっていた。

カーショーはここまでWBCで登板なし。カナダ戦も接戦の展開になっている。



（THE ANSWER編集部）