フリーアナウンサーの神田愛花（45）が30日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。飛行機でのトラブルについて語った。番組では「私の実は嫌いなもの」をテーマにトークを展開。神田は「飛行機や新幹線の通路側の席」が嫌いだと話した。「距離にもよるんですけど、長距離のフライト乗ってるときにお手洗い行きたくなるから通路側に座ったんですよ、そしたら痴漢に遭ったんです」と告白。「それで通