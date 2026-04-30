韓国で「寝ようとせずにぐずる」という理由で生後8カ月の息子をリモコンで殴り、死亡させた実母が警察に逮捕された。【画像】生後4カ月の子が骨折23カ所・脳出血・腹腔内出血…虐待殺人の実母に無期懲役求刑京畿（キョンギ）南部警察庁は4月30日、児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法違反（児童虐待致死）の疑いで30代の女を緊急逮捕し、調査中であると明らかにした。女は今月10日、京畿道始興市（シフン）の自宅で生後8カ月の息子