チェルシーに所属するウクライナ代表MFミハイロ・ムドリクが、キャリアの重大な岐路に立たされている。『talkSPORT』が報じている。2024年の国際試合期間中に実施されたドーピング検査で、スタミナ増強や回復促進に用いられる禁止薬物「メルドニウム」の陽性反応が検出され、イングランドサッカー協会から4年間の出場停止処分を受けたとされる。現在25歳のムドリクは一貫して潔白を主張しており、処分を不服としてスポーツ仲裁裁判