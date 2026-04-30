少子化対策が叫ばれ、数々の対策が打ち出されている日本ですが、実際に子育てをしている親は金銭的な問題に直面しています。   先日もSNSのX（旧Twitter）で、   「保育園の月額が約8万円だった。もし第二子がいる場合、期間がかぶると月12万円にもなる。第二子なんて無理で～す」   という投稿が大きな共感を集め、議論を呼びました。   日本における保育料自己負担額は、どのように決まっているのでし