昨夜、女性がクマに襲われ大けがをした富山市森付近で、クマ1頭が緊急銃猟により駆除されました。富山市によりますと駆除されたクマは、体長がおよそ150センチ、体重およそ110キロ、推定7歳のオスの成獣です。合わせて12発を発砲し、午後0時59分に駆除を確認しました。