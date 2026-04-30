会見前に異例のアナウンスボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が30日、都内のホテルで会見を行った。両者は5月2日に東京ドームで対戦する。戦績は33歳の井上が32勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）。興行は映像配信プラットフォーム「Lemino プレミアム」がPPV（ペイパービュー）で生配信される。会見前には異例のアナウンスが実施された。会見に