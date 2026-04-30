元日向坂４６で女優の加藤史帆が３０日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。極端過ぎる潔癖症を告白した。この日は舞台「四畳半神話大系」で共演する女優の剛力彩芽とゲスト出演。潔癖ゆえの行動として「家に人が来たらシャワーで足を洗ってもらう」ことが明かされると、加藤は「やっぱり足が臭いと床も臭くなっちゃうので」とぶっちゃけた。ハライチの澤部佑が「はっきり言うんですね」とストレートな物言いに驚いたが、「や