俳優の佐々木希さんは4月29日、自身のInstagramを更新。タケノコ掘りをした時の様子を公開しました。【写真】タケノコを持つ佐々木希「ただただ可愛です」佐々木さんは「今年も、五十棲ファミリーのみんなと会えた五十棲さんの竹やぶで、タケノコ掘りをしました」とつづり、2枚の写真と8本の動画を投稿。1枚目では、掘り出したばかりの大きなタケノコを両手に持ち、満面の笑みを見せています。動画では、佐々木さんが実際にタケ