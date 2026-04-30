知人の男性から現金を脅し取ったとして、男２人と少年１人が再逮捕されました。３人は匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウとみられています。恐喝の疑いで逮捕・送検されたのは、住所不定・無職の今岡奨護容疑者と橋本太陽容疑者、１９歳の少年の３人です。３人は２０２５年、ＳＮＳのメッセージ機能で「３５万だ」「さっさとおわらせねーとお前死ぬぞ」などと知人の男性を脅し、銀行口座に現金８万円を振り込