4月29日、国民的アイドルグループ・嵐の大野智に関する熱愛が「文春オンライン」で報じられ、波紋を広げている。5月31日に東京ドームで開催予定の、嵐のラストライブを目前に控えたタイミングだったが、意外なファンの反応に注目が集まっている。報道では、熱愛の相手は元女優で、過去に交際していた人物との“復活愛”とされている。詳細については明らかにされていないが、これに動じないのが「大野担」こと大野のファンたち