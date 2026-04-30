お笑いコンビ・次長課長の河本準一が３０日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。占い師の故細木数子さんの思い出をつづった。細木さんの半生を描いたＮｅｔｆｌｉｘのドラマ「地獄に堕ちるわよ」が２７日から配信され、注目を集めている。河本はドラマ内で扱われた細木さんのテレビ番組に実際に出演していたといい「実は、次長課長もその時に出てました」と明かした。さらに細木さんからコンビ名の改名を提案されたといい「細