社民党の大椿裕子氏が2026年4月29日にXを更新し、定期党大会での福島瑞穂党首の発言を批判した。「内側の課題に向き合って行きましょう」同日に都内で行われた社民党の定期党大会。福島氏は党首あいさつの中で、「社民党を壊そうというあらゆる勢力と戦う」と宣言した。一方、党首選の決選投票で福島氏に破れた大椿氏はXで「党首が『社民党を壊そうというあらゆる勢力と戦う』などという陰謀論めいた事を言うべきではないと思いま