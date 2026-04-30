燃油サーチャージが5月1日から大幅に引き上げです。燃料価格の急激な変動に対応するため国際線の運賃に追加される燃油サーチャージについて、全日空と日本航空は5・6月の発券分から大幅な引き上げを行います。2社とも上限額を見直した上で、日本発のヨーロッパや北米便は、全日空で3万1900円から5万6000円、日航は2万9000円から5万6000円、韓国便は全日空では3300円から6700円、日航では3000円から6500円などとなります。次回の価