スマートフォンの普及に伴い、固定電話を設置している家庭は減少傾向です。2026年4月からは固定電話の料金が改定されました。本記事では固定電話の料金改定やそれに伴う年間費用の変化、固定電話のメリットなどを解説します。 2026年4月1日利用分から固定電話の基本料金が改定に NTT東日本株式会社およびNTT西日本株式会社は、固定電話の基本料金の見直しを公表しました。老朽化した設備の更新や、IP網への移行（P