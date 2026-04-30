「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在で、トリケミカル研究所が「売り予想数上昇」で４位となっている。 ３０日の東京市場で、トリケミカルは続落。同社は半導体向け化学材料を手掛けており、半導体関連株を物色する流れが波及する形で戻り歩調となっていたが一服感が出ているもよう。また、２７年１月期通期の連結経常利益が減益となる見通しであることも重荷となっているよ